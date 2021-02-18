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Тедеско: «Отмечу хорошую организацию зимних сборов»

18 февраля 2021, 14:26

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о подготовке команды на зимних сборах.

Отмечу хорошую организацию зимних сборов. Мы начали в Дубае, пробыли там 4 недели, поменяли гостиницу и поле, поскольку находится в одном месте тяжело. Эта смена была очень быстрой. Обе гостиницы и стадионы были отличные. В Тарасовке условия тоже фантастические, все парни здесь. Команда Игоря работала 24 часа, чтобы держать поле в отличных условиях. Переехали сюда, чтобы адаптироваться к температуре. Все было замечательно. Посмотрим, насколько команда готова к играм.

Ранее Доменико Тедеско рассказал о состоянии форварда Александра Соболева.

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ДСА
ДСА
18 февраля в 14:27
Можно сказать, что сам себя похвалил за это.
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