Тедеско: «Отмечу хорошую организацию зимних сборов»

Главный тренер «Спартака» рассказал о подготовке команды на зимних сборах.

Отмечу хорошую организацию зимних сборов. Мы начали в Дубае, пробыли там 4 недели, поменяли гостиницу и поле, поскольку находится в одном месте тяжело. Эта смена была очень быстрой. Обе гостиницы и стадионы были отличные. В Тарасовке условия тоже фантастические, все парни здесь. Команда Игоря работала 24 часа, чтобы держать поле в отличных условиях. Переехали сюда, чтобы адаптироваться к температуре. Все было замечательно. Посмотрим, насколько команда готова к играм.