Пранделли: «Кокорин постепенно вливается в коллектив»

Наставник «Фиорентины» заявил, что форвард команды еще не готов к игре за итальянскую команду.

Почему он сыграл с «Интером»? Я просто хотел оценить его состояние. Он постепенно вливается в коллектив, но завтра я вряд ли выпущу его на поле. Впрочем, в заявке он окажется. Мы работаем над его кондициями.