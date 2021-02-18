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Пранделли: «Кокорин постепенно вливается в коллектив»

18 февраля 2021, 17:54
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)3 : 0Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)СпециаМатч завершен

Наставник «Фиорентины» Чезаре Пранделли заявил, что форвард команды Александр Кокорин еще не готов к игре за итальянскую команду.

Почему он сыграл с «Интером»? Я просто хотел оценить его состояние. Он постепенно вливается в коллектив, но завтра я вряд ли выпущу его на поле. Впрочем, в заявке он окажется. Мы работаем над его кондициями.

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Все комментарии
112910415
112910415
21 февраля в 10:29
спортсмены уже научились материться по- русски ?
dalex83
dalex83
19 февраля в 00:28
Постепенно вливаеся в коллектив, звучит, так, словно обратно в изолятор оправили.
протон1
протон1
18 февраля в 21:24
кокорин головная боль для любого клуба. начиная с анжи . у него аферистические подходы к жизни. не заиграет он. у него уже понятия другие. дайте ему кальян и всё. вольется
Caniggia
Caniggia
18 февраля в 20:49
Видимо, это "постепенное вливание в коллектив", предсказуемо закончится неизбежным выдворением в Россию, так и не успев до конца влиться.
youtomee
youtomee
18 февраля в 20:44
постепенно подтягивается к скамейке, где и закрепится
praporchik zadov
praporchik zadov
18 февраля в 20:44
Работа стоит а денежки идут......Кока лучший
Ironigor
Ironigor
18 февраля в 20:02
Сашко Бутырский уже давно вливается !!!
Союзник противников
Союзник противников
18 февраля в 20:01
Они так и не поняли,что он долго вливается,но быстро сливается.
SHMEL
SHMEL
18 февраля в 19:56
У него еще год на раскачку есть.
particular
particular
18 февраля в 19:34
С приходом Коко, игроки станут чаще попадать в обзоры светской хроники, чем на полосы спортивных изданий... Саня научит и подтянет..:))
mihaluch
mihaluch
18 февраля в 19:32, ред.
Когда вся Фиорентина будет на рогах станет ясно Кокорин влился в команду.
112910415
112910415
18 февраля в 19:27
всё идёт по плану ...
а план у Саши хороший !
pomor45
pomor45
18 февраля в 19:23
Пранделли явно в нём уже разочаровался, но тщательно маскирует свою промашку с трансфером. Впрочем, Кокорин всегда обладал единственным "талантом" - быть вечно подающим надежды. Чехов о таких писал в рассказе "Ряженные":"А вот стоит нарядившийся талантом................Его выносят, не гонят, потому что на безрыбье и рак рыба и потому, что в России до конца дней можно быть "начинающим и подающим надежды". ."
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 февраля в 19:10, ред.
Для Сочи - слишком хорош...
Для Зенита - вне допуска...
Для Спартака - слишком дорог...
Для Фиорентины - некондишн...
Но пейзажи нынче,под чаёк и бараночки - изумительные...
:large
Владимир 77
Владимир 77
18 февраля в 19:00
В кофейне он довольно быстро дошел до кондиции,Пак может подтвердить.
shlomo
shlomo
18 февраля в 18:48
Ну для Кокорина не привыкать посидеть на лавочке...
sv_1969
sv_1969
18 февраля в 18:44
Не думаю что он ваще сыграет!Его вполне всё устраивает)
КЭТиК
КЭТиК
18 февраля в 18:40
При счёте 3-0 могут и выпустить.
Q-J-G
Q-J-G
18 февраля в 18:29
Пранделли: «Не думаю, что Кокорин сыграет со „Специей“»

Не думаю, что Кокорин расстроится, если он не сыграет со "Специей", "Удинезе", "Ромой", "Пармой" и т.д. до конца сезона....
Leha-ha50
Leha-ha50
18 февраля в 18:28
В картишки он наверняка сыграл бы!!!
Q-J-G
Q-J-G
18 февраля в 18:19
...Он постепенно вливается в коллектив...

Что, что, а это Саша могЁет)
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ Caniggia (раскрыть)
18 февраля в 18:17
Или в той кафешке
beefs
beefs
18 февраля в 18:11
молодец Санек, так держать, дои пока возможно...
LOpp
LOpp
18 февраля в 18:09
Ближе к маю Кокорин обязательно наберёт форму
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Cat01 (раскрыть)
18 февраля в 18:08
А зачем ? Он уже давно ничего из себя не представляет. Обычный лавочник, правда не дешевый
makkie
makkie
18 февраля в 18:06
Сашка и рад, в CS:GO до утра рубиться будет )))
Boricku
Boricku
18 февраля в 18:02
деревянный , игра с интером показала сполна
25процентный клоун
25процентный клоун
18 февраля в 17:59
Главное чтобы сыграл в кубке легенд Серии А лет через двадцать
Cat01
Cat01
18 февраля в 17:58
Очень жаль будем ждать..
Caniggia
Caniggia
18 февраля в 17:56
Все кондиции остались на лавке Спартака.
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