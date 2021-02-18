Пранделли: «Кокорин постепенно вливается в коллектив»

Наставник «Фиорентины» Чезаре Пранделли заявил, что форвард команды Александр Кокорин еще не готов к игре за итальянскую команду.
Почему он сыграл с «Интером»? Я просто хотел оценить его состояние. Он постепенно вливается в коллектив, но завтра я вряд ли выпущу его на поле. Впрочем, в заявке он окажется. Мы работаем над его кондициями.
а план у Саши хороший !
а план у Саши хороший !
Для Зенита - вне допуска...
Для Спартака - слишком дорог...
Для Фиорентины - некондишн...
Но пейзажи нынче,под чаёк и бараночки - изумительные...
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Для Зенита - вне допуска...
Для Спартака - слишком дорог...
Для Фиорентины - некондишн...
Но пейзажи нынче,под чаёк и бараночки - изумительные...
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Не думаю, что Кокорин расстроится, если он не сыграет со "Специей", "Удинезе", "Ромой", "Пармой" и т.д. до конца сезона....
Не думаю, что Кокорин расстроится, если он не сыграет со "Специей", "Удинезе", "Ромой", "Пармой" и т.д. до конца сезона....
Что, что, а это Саша могЁет)
Что, что, а это Саша могЁет)