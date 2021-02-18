Бэйли: «Месси слишком долго играет за одну команду, Роналду — лучший»

Игрок «Байера» сравнил форварда «Барселоны» и нападающего «Ювентуса» .

Месси слишком долго играет за один клуб. В этом вся разница, именно поэтому я выберу Роналду, ведь он доказал свое величие в разных командах. Впрочем, Лео талантливее Криштиану.