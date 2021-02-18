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Бэйли: «Месси слишком долго играет за одну команду, Роналду — лучший»

18 февраля 2021, 19:14

Игрок «Байера» Леон Бэйли сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Месси слишком долго играет за один клуб. В этом вся разница, именно поэтому я выберу Роналду, ведь он доказал свое величие в разных командах. Впрочем, Лео талантливее Криштиану.

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Все комментарии
Per4ick
Per4ick ответ Леонид Котов (комментарий удален) (раскрыть)
19 февраля в 07:50
сравнить Мюллера и Роналду это сильно учитывая что первый всегда был нападающим. да и немец как то не сильно расстроен с кубком мира в руках что он не выиграл ЗМ, хотя он его получал в 70
ermak6848
ermak6848
19 февраля в 04:13
Оба парня хороши и украсят своей игрой любой фуиболный клуб мира...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Леонид Котов (комментарий удален) (раскрыть)
19 февраля в 00:08
    Rosomahа
    Rosomahа
    18 февраля в 23:38
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец. ответ Леонид Котов (комментарий удален) (раскрыть)
      18 февраля в 23:16
      Я не спорю на эту тему, просто обхожу стороной) тем более тут. Нормальная дискуссия по любому не выйдет.
      На счет команды.. тут иногда бывает, что включаюсь)
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец. ответ League1 (раскрыть)
      18 февраля в 23:09
        League1
        League1 ответ Леонид Котов (комментарий удален) (раскрыть)
        18 февраля в 23:07
          Летучий-Голландец.
          Летучий-Голландец. ответ Леонид Котов (комментарий удален) (раскрыть)
          18 февраля в 23:04
            Летучий-Голландец.
            Летучий-Голландец. ответ Леонид Котов (комментарий удален) (раскрыть)
            18 февраля в 22:58
            Месси и Роналду просто невозможно сравнивать..
            Это разные игроки. У них разный стиль игры, физ данные и многое другое.
            У каждого человека есть свой вкус)
            Если мне человек говорит, что ему нравится Роналду, то я не пытаюсь ему навязать свое мнение. Пусть будет так. И с этим Бэйли тоже самое. Значит Роналду для него ориентир.
            Например мой дед считает лучшим игроком за всю историю Йохана Кройфа) и никто не сможет его переубедить. А видел он многих.
            Летучий-Голландец.
            Летучий-Голландец.
            18 февраля в 22:52
            Вроде взрослые люди тут сидят, но иногда ведут себя как школьники, особенно, когда дело касается Месси/Роналду.
            Как только известный или менее известный человек из футбола говорит, что кто то из них лучший, начинается детский сад)
            Это нормальная ситуация, когда кому нравится игра Роналду, другому Месси, а третьему Неймар например. Если бы все болели за один клуб или игрока, то и соперничества не было бы. За это и любят футбол.
            А тут сразу начинают мериться п....ми)
            Зачем пытаться навязать своё мнение? Это же бесполезно.
            Baggio R.
            Baggio R. ответ juvenale (раскрыть)
            18 февраля в 22:30
            Разговор о ЧМ, Роналду там в финале не играл. Про Евро и речи не было - Аргентина же там участия не принимает.
            juvenale
            juvenale ответ Baggio R. (раскрыть)
            18 февраля в 22:23
            видишь доходил))а Роналду выигрывал Евро)))
            League1
            League1 ответ Леонид Котов (комментарий удален) (раскрыть)
            18 февраля в 21:57
            Вообще не помню такого. Челси, пока там был Чех, вообще никак не мог забить. Только с Эвребой смогли у Челси выиграть. Всем топам только проигрывать разгромно умеет. Никогда матчи не вытаскивает. Помню с Баварией играли и разгромно проиграли. Так вообще в штаны наделал, и за весь матч по полю пешком протёпал столько же метров, сколько и вратарь барсы. Очень слабый футболист.
            League1
            League1
            18 февраля в 21:20
            Меси слабый футболист, осасунщик.
            Rattlehead
            Rattlehead
            18 февраля в 20:58
            Время обоих прошло, нынче балом правят другие.
            ЮЗИК
            ЮЗИК
            18 февраля в 20:54
            Извечный спор кто лучше, каждый из них по своему хорош
            DEIVID_1
            DEIVID_1 ответ RR117 (раскрыть)
            18 февраля в 20:46
            Сборная и клуб - это абсолютно разные вещи. Поэтому прецедентом это не назвать.
            волгодон 2
            волгодон 2 ответ RR117 (раскрыть)
            18 февраля в 20:41, ред.
              Егор Бобиков
              Егор Бобиков
              18 февраля в 20:30
              Месси круче!😉
              RR117
              RR117
              18 февраля в 20:25
              Q-J-G
              Сегодня 19:23
              Что плохого в том, когда игрок играет за одну команду...
              Главное не то, за сколько команд он играет, а как он играет!

              Паоло Мальдини- "Милан", Игорь Акинфеев-ЦСКА, Стивен Джеррард-"Ливерпуль", Франческо Тотти-"Рома" и т.д. НО, как только вопрос касается Месси, он играет за одну команду....
              ____________________

              А кто говорит, что плохо, то что он играет за одну команду всю карьеру? Это тут вообще не причем!

              Что вы все пихаете везде фразы: "а что плохого, когда игрок играет за одну команду".?
              Вопрос в другом, как бы он проявил себя в другом клубе?

              До недавнего времени, все думали, что Азар мега крутой игрок, а как сменил прописку, вся его мега-крутость куда-то исчезла.
              То же самое Коутинье, Торрес, Кака, которые были неприкасаемы в плане своей крутости. Вот главный вопрос.

              Так что далеко не факт, что Месси не просел бы в другом клубе

              Тем более в случае с Месси есть прецеденты, когда он играет в сборной, все в один голос говорят, что Месси в Барселоне и Месси в сборной, это два разных игрока.
              Baggio R.
              Baggio R. ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
              18 февраля в 20:20
              Так ниже плинтуса, что является лучшим бомбардиром в ее истории и, в отличие от Роналду, например, доходил со сборной до финала ЧМ? Ну-ну)
              Loko57
              Loko57
              18 февраля в 20:13
              Странный заголовок.
              RR117
              RR117
              18 февраля в 20:08
              Азар тоже был талантливым в Челси, а сменил команду весь талант куда-то пропал.
              Союзник противников
              Союзник противников
              18 февраля в 20:07
              Это формальные признаки класса.Понятно,что Роник показал себя способным играть ведущую роль в разных командах и чемпионатах,а у Лёньки другие достоинства.А что их объединяет,так это то,что они миллиардеры и "злобные неплательщики налогов",считающиеся при этом достойными членами еврообщака.
              Ironigor
              Ironigor
              18 февраля в 19:59
              Месси же инопланетянен . Он уже давно в одном и том же скафандре . Уставший Лео.
              Q-J-G
              Q-J-G ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
              18 февраля в 19:59
              Нет в моём комментарии - ИДЕАЛЬНО!!! Это - ложь!!!

              А суть моего второго комментария пропустил ты! Повторяю, не надо меня втягивать в эти разборки!!!
              Еноты за Арсенал
              Еноты за Арсенал ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
              18 февраля в 19:59
              Мальдини, Акинфеев, Тотти и Джеррард были лидерами и в сборной и легендами сборных, в общем
              Еноты за Арсенал
              Еноты за Арсенал ответ Q-J-G (раскрыть)
              18 февраля в 19:55
              Ты пропустил всю суть. Ты говоришь, что плохого, что игрок идеально играет за одну команду. Но Месси играл за две, и за одну он сыграл, мягко скажем, ниже плинтуса.
              Q-J-G
              Q-J-G ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
              18 февраля в 19:53
              Я НЕ ОБСУЖДАЮ ПОВЕДЕНИЕ ИГРОКОВ!!!

              Я говорю о игре, только об игре игрока, об игре игрока за команду на футбольном поле! НЕ надо меня втягивать в эти разборки! НАДОЕЛО!!!
              Еноты за Арсенал
              Еноты за Арсенал ответ Q-J-G (раскрыть)
              18 февраля в 19:48, ред.
              Я думаю, Месси вполне мог бы сыграть за две команды, но каждый раз в связи со сборной его имя связано со скандалами, и некрасивыми.

              Демонстративный уход с демонстративным приползанием Федерации к нему на коленях и демонстративным прощением Леонелем партнеров и возвращением (только вот зачем? никаких последствий это не дало).

              Скандал с Икарди, который тогда был на пике формы и забивал половину мячей за "Интер". Причем по факту это была именно "холодная месть" - Нара так и так уходила от Макси после суда по обвинению в изнасиловании от домработницы, на котором ему пришлось привести доказательства - выложить все их переписки - что он регулярно чпокал ее по согласию, пока Нара с детьми спала в соседней комнате, чтобы не сесть надолго.

              Те люди, которые ты перечислил, с этой точки зрения они именно были игроками двух команд. Поэтому у многих людей возникают вопросы, смог бы Месси играть в команде, где ему не создали бы мегатепличные условия.
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