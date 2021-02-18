Бэйли: «Месси слишком долго играет за одну команду, Роналду — лучший»

Игрок «Байера» Леон Бэйли сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Месси слишком долго играет за один клуб. В этом вся разница, именно поэтому я выберу Роналду, ведь он доказал свое величие в разных командах. Впрочем, Лео талантливее Криштиану.
Этот ресурс завален троллями, ботами и прочими.
Поэтому наверное и интерес пропал
Этот ресурс завален троллями, ботами и прочими.
Поэтому наверное и интерес пропал
На счет команды.. тут иногда бывает, что включаюсь)
На счет команды.. тут иногда бывает, что включаюсь)
Очередной великий аналитик оставил свое мнение.
Об этом я и говорю.
Очередной великий аналитик оставил свое мнение.
Об этом я и говорю.
Тут в основном детский лепет.
Кристина, гном и т.д.
Разве это сравнение?)
Тут в основном детский лепет.
Кристина, гном и т.д.
Разве это сравнение?)
Это разные игроки. У них разный стиль игры, физ данные и многое другое.
У каждого человека есть свой вкус)
Если мне человек говорит, что ему нравится Роналду, то я не пытаюсь ему навязать свое мнение. Пусть будет так. И с этим Бэйли тоже самое. Значит Роналду для него ориентир.
Например мой дед считает лучшим игроком за всю историю Йохана Кройфа) и никто не сможет его переубедить. А видел он многих.
Это разные игроки. У них разный стиль игры, физ данные и многое другое.
У каждого человека есть свой вкус)
Если мне человек говорит, что ему нравится Роналду, то я не пытаюсь ему навязать свое мнение. Пусть будет так. И с этим Бэйли тоже самое. Значит Роналду для него ориентир.
Например мой дед считает лучшим игроком за всю историю Йохана Кройфа) и никто не сможет его переубедить. А видел он многих.
Как только известный или менее известный человек из футбола говорит, что кто то из них лучший, начинается детский сад)
Это нормальная ситуация, когда кому нравится игра Роналду, другому Месси, а третьему Неймар например. Если бы все болели за один клуб или игрока, то и соперничества не было бы. За это и любят футбол.
А тут сразу начинают мериться п....ми)
Зачем пытаться навязать своё мнение? Это же бесполезно.
Как только известный или менее известный человек из футбола говорит, что кто то из них лучший, начинается детский сад)
Это нормальная ситуация, когда кому нравится игра Роналду, другому Месси, а третьему Неймар например. Если бы все болели за один клуб или игрока, то и соперничества не было бы. За это и любят футбол.
А тут сразу начинают мериться п....ми)
Зачем пытаться навязать своё мнение? Это же бесполезно.
Сегодня 19:23
Что плохого в том, когда игрок играет за одну команду...
Главное не то, за сколько команд он играет, а как он играет!
Паоло Мальдини- "Милан", Игорь Акинфеев-ЦСКА, Стивен Джеррард-"Ливерпуль", Франческо Тотти-"Рома" и т.д. НО, как только вопрос касается Месси, он играет за одну команду....
____________________
А кто говорит, что плохо, то что он играет за одну команду всю карьеру? Это тут вообще не причем!
Что вы все пихаете везде фразы: "а что плохого, когда игрок играет за одну команду".?
Вопрос в другом, как бы он проявил себя в другом клубе?
До недавнего времени, все думали, что Азар мега крутой игрок, а как сменил прописку, вся его мега-крутость куда-то исчезла.
То же самое Коутинье, Торрес, Кака, которые были неприкасаемы в плане своей крутости. Вот главный вопрос.
Так что далеко не факт, что Месси не просел бы в другом клубе
Тем более в случае с Месси есть прецеденты, когда он играет в сборной, все в один голос говорят, что Месси в Барселоне и Месси в сборной, это два разных игрока.
Сегодня 19:23
Что плохого в том, когда игрок играет за одну команду...
Главное не то, за сколько команд он играет, а как он играет!
Паоло Мальдини- "Милан", Игорь Акинфеев-ЦСКА, Стивен Джеррард-"Ливерпуль", Франческо Тотти-"Рома" и т.д. НО, как только вопрос касается Месси, он играет за одну команду....
____________________
А кто говорит, что плохо, то что он играет за одну команду всю карьеру? Это тут вообще не причем!
Что вы все пихаете везде фразы: "а что плохого, когда игрок играет за одну команду".?
Вопрос в другом, как бы он проявил себя в другом клубе?
До недавнего времени, все думали, что Азар мега крутой игрок, а как сменил прописку, вся его мега-крутость куда-то исчезла.
То же самое Коутинье, Торрес, Кака, которые были неприкасаемы в плане своей крутости. Вот главный вопрос.
Так что далеко не факт, что Месси не просел бы в другом клубе
Тем более в случае с Месси есть прецеденты, когда он играет в сборной, все в один голос говорят, что Месси в Барселоне и Месси в сборной, это два разных игрока.
А суть моего второго комментария пропустил ты! Повторяю, не надо меня втягивать в эти разборки!!!
А суть моего второго комментария пропустил ты! Повторяю, не надо меня втягивать в эти разборки!!!
Я говорю о игре, только об игре игрока, об игре игрока за команду на футбольном поле! НЕ надо меня втягивать в эти разборки! НАДОЕЛО!!!
Я говорю о игре, только об игре игрока, об игре игрока за команду на футбольном поле! НЕ надо меня втягивать в эти разборки! НАДОЕЛО!!!
Демонстративный уход с демонстративным приползанием Федерации к нему на коленях и демонстративным прощением Леонелем партнеров и возвращением (только вот зачем? никаких последствий это не дало).
Скандал с Икарди, который тогда был на пике формы и забивал половину мячей за "Интер". Причем по факту это была именно "холодная месть" - Нара так и так уходила от Макси после суда по обвинению в изнасиловании от домработницы, на котором ему пришлось привести доказательства - выложить все их переписки - что он регулярно чпокал ее по согласию, пока Нара с детьми спала в соседней комнате, чтобы не сесть надолго.
Те люди, которые ты перечислил, с этой точки зрения они именно были игроками двух команд. Поэтому у многих людей возникают вопросы, смог бы Месси играть в команде, где ему не создали бы мегатепличные условия.
Демонстративный уход с демонстративным приползанием Федерации к нему на коленях и демонстративным прощением Леонелем партнеров и возвращением (только вот зачем? никаких последствий это не дало).
Скандал с Икарди, который тогда был на пике формы и забивал половину мячей за "Интер". Причем по факту это была именно "холодная месть" - Нара так и так уходила от Макси после суда по обвинению в изнасиловании от домработницы, на котором ему пришлось привести доказательства - выложить все их переписки - что он регулярно чпокал ее по согласию, пока Нара с детьми спала в соседней комнате, чтобы не сесть надолго.
Те люди, которые ты перечислил, с этой точки зрения они именно были игроками двух команд. Поэтому у многих людей возникают вопросы, смог бы Месси играть в команде, где ему не создали бы мегатепличные условия.