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В «Спартаке» объяснили решение исключить Урунова из заявки на РПЛ

19 февраля 2021, 13:50

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов объяснил решение клуба исключить из заявки на РПЛ полузащитника Остона Урунова.

Урунов отзаявлен по спортивному принципу и совместному решению тренерского штаба и клуба.

Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» в августе 2020 года.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел в РПЛ восемь матчей и не забил ни одного гола.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
20 февраля в 13:05
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    20 февраля в 13:00
    Ещё раз и закроем тему - Спартак может отзаявить Рошу в любой момент до 25 февраля.
    Возьмём Промеса на следующей неделе - убираем Рошу, заявляем Промеса.
    Если сделка с Промесом сорвётся - никого отзаявлять не нужно будет.
    А Роша будет в обойме на сегодняшний КР с Динамо. Если бы не заявили - Роша бы не был в обойме.

    Теперь понятно?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    20 февраля в 12:29
    Ответ не по существу. Речь о том, вместо кого заявлять Промеса, если он придет.? Отзаявлять Рошу , или кого то другого?. По моему мнению заявка Роши означает красный свет для Промеса. Через неделю окно трансферное и у нас закрывается.
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    19 февраля в 23:40, ред.
    Логика в том, что завтра матч с Динамо - и Роша в нём должен сыграть.
    Какой смысл его отцеплять и лишать себя одного из игроков?

    Ну и может быть тонкий намёк Аяксу, чтоб торопились с принятием решения по продаже Промеса. А то останутся с носом и игроком вне заявки с большой личкой. Я так вижу.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ vm777 (раскрыть)
    19 февраля в 21:24
    Логичные и разумные рассуждения.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    19 февраля в 21:23, ред.
    То-есть заявить Рошу, а через неделю отзаявить - это нормально? Какая то логика должна быть, а не ......
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    19 февраля в 20:59
    Еще раз читаем ответ Фетисова, где чёрным по белому написано, что изменения в дозаявочной кампании еще возможны. Если берём Промеса, то отзаявляем Рошу. Нет так нет, Роша уже в заявке будет на сезон.

    Что тут сложного или непонятного? Всё на поверхности!
    vm777
    vm777 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    19 февраля в 20:22
    Хороший вопрос. До конца не ясна футбольная мотивация Промеса, а без нее будет сложно себя проявить.
    Лично я изначально слухи о Промесе посчитал заигрыванием Попова с болельщиками и руководством (на фоне ухода Газизова). Но этот пранк вышел из под контроля.
    Хоть я и рад был бы его возвращению, но и провал переговоров не приведет в уныние.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    19 февраля в 20:17
    Не все трансферы одинаково полезны!!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    19 февраля в 19:48, ред.
      makkie
      makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      19 февраля в 18:59
      Мы польщены таким вниманием к Спартаку от болельщика цска :)))
      Фетисов всё разъяснил - заявка Роши пока ни о чём не говорит!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ vm777 (раскрыть)
      19 февраля в 18:27
      Кутепова можно и дальше. Жаль, что он не лег.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ vm777 (раскрыть)
      19 февраля в 18:26
      Если передумали, видимо правильно. Там большой геморрой возможен. Зачем Спартаку это?
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      19 февраля в 18:25
      Официально в РПЛ пришла заявка на П. Рошу № 99 - Спартак Москва. Все 8 легов.
      vm777
      vm777 ответ makkie (раскрыть)
      19 февраля в 18:07
      Зобу латералем, Маслова в центр, а Кутепова в Фиорентину)
      vm777
      vm777 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      19 февраля в 18:06, ред.
      Замечание верное.
      Рошу может в Бразилию вернут, если у них ТО открыто, если нет, то придется Роше играть в фнл, но вряд ли его это устроит. Да и Федун вряд ли захочет отправлять туда 12 млн.
      Вообще появились мысли, что уже в самом Спартаке передумали подписывать Промеса.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ vm777 (раскрыть)
      19 февраля в 17:56
      А Промесу уже нет места. Заявили Педру. Все 8 легов и финиш.
      makkie
      makkie ответ vm777 (раскрыть)
      19 февраля в 17:38
      Как вариант, Кутепова третьим ЦЗ, а Маслова латералем тогда.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      19 февраля в 16:32
      Отстаньте уже от Урунова!
      mortid
      mortid
      19 февраля в 15:50
      Остон, танцуй в Уфе свой вальс-бостон.
      vm777
      vm777 ответ makkie (раскрыть)
      19 февраля в 15:41
      Как игрок атаки он очень даже хорош. Если Промеса так и не подпишем, то Мозеса однозначно надо в атаку переводить.
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      19 февраля в 15:37
      И так все понятно.
      makkie
      makkie ответ vm777 (раскрыть)
      19 февраля в 15:37
      Мозеса брали на флажке, когда Тедеско уже во всю трубил, что ему СРОЧНО нужен правый латераль. Вначале перебирали других кандидатов. Хотели взять Сентозье из Метца за 4 млн, в итоге только время потеряли. Метц за него аж 10 млн у Марселя запросил. Куда наши лезли с таким подходом?

      Вообще, было похоже на желание сэкономить: бесплатный Кокорин, Урунов за 1 млн и Мозес в аренду. В итоге ни тот, ни другой, ни третий серьезно команду не усилили.
      Посмотрим на Витю весной, он на сборах вроде старается, теперь его в атаку ставят.
      SHMEL
      SHMEL
      19 февраля в 15:15
      Зачем брали? Играл себе в Уфе, очень даже неплохо играл, перешел в спартак перестал играть...
      vm777
      vm777 ответ makkie (раскрыть)
      19 февраля в 15:11
      Мозес тоже спорное усиление. Как лотераль он не очень хорош, да и подписать его можно было задолго до октября) но условия аренды вроде бы неплохие, тут хорошо сработал Газизов.
      STVA 1
      STVA 1
      19 февраля в 14:45
      Играл в Уфе!Никого не трогал)))
      mihaluch
      mihaluch
      19 февраля в 14:40
      Не совершеннолетних не берут.
      beefs
      beefs
      19 февраля в 14:17
      ай яй яй, а куда же денутся 30 мл болельщиков?
      Cat01
      Cat01
      19 февраля в 14:06
      Сначала надо думать а потом уже решать
      makkie
      makkie
      19 февраля в 13:58
      Логично!
      Спасибо Газизову за два бесполезных трансфера - Кокорин и Урунов.
      Считай, не усилились вовсе, если не брать в расчёт аренду всем известного в Европе Мозеса.
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