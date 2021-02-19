В «Спартаке» объяснили решение исключить Урунова из заявки на РПЛ

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19 февраля 2021, 13:50

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов объяснил решение клуба исключить из заявки на РПЛ полузащитника .

Урунов отзаявлен по спортивному принципу и совместному решению тренерского штаба и клуба.

Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» в августе 2020 года.