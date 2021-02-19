В «Спартаке» объяснили решение исключить Урунова из заявки на РПЛ

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов объяснил решение клуба исключить из заявки на РПЛ полузащитника Остона Урунова.
Урунов отзаявлен по спортивному принципу и совместному решению тренерского штаба и клуба.
Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» в августе 2020 года.
В текущем сезоне 20-летний игрок провел в РПЛ восемь матчей и не забил ни одного гола.
Возьмём Промеса на следующей неделе - убираем Рошу, заявляем Промеса.
Если сделка с Промесом сорвётся - никого отзаявлять не нужно будет.
А Роша будет в обойме на сегодняшний КР с Динамо. Если бы не заявили - Роша бы не был в обойме.
Теперь понятно?
Возьмём Промеса на следующей неделе - убираем Рошу, заявляем Промеса.
Если сделка с Промесом сорвётся - никого отзаявлять не нужно будет.
А Роша будет в обойме на сегодняшний КР с Динамо. Если бы не заявили - Роша бы не был в обойме.
Теперь понятно?
Какой смысл его отцеплять и лишать себя одного из игроков?
Ну и может быть тонкий намёк Аяксу, чтоб торопились с принятием решения по продаже Промеса. А то останутся с носом и игроком вне заявки с большой личкой. Я так вижу.
Какой смысл его отцеплять и лишать себя одного из игроков?
Ну и может быть тонкий намёк Аяксу, чтоб торопились с принятием решения по продаже Промеса. А то останутся с носом и игроком вне заявки с большой личкой. Я так вижу.
Что тут сложного или непонятного? Всё на поверхности!
Что тут сложного или непонятного? Всё на поверхности!
Лично я изначально слухи о Промесе посчитал заигрыванием Попова с болельщиками и руководством (на фоне ухода Газизова). Но этот пранк вышел из под контроля.
Хоть я и рад был бы его возвращению, но и провал переговоров не приведет в уныние.
Лично я изначально слухи о Промесе посчитал заигрыванием Попова с болельщиками и руководством (на фоне ухода Газизова). Но этот пранк вышел из под контроля.
Хоть я и рад был бы его возвращению, но и провал переговоров не приведет в уныние.
Фетисов всё разъяснил - заявка Роши пока ни о чём не говорит!
Фетисов всё разъяснил - заявка Роши пока ни о чём не говорит!
Рошу может в Бразилию вернут, если у них ТО открыто, если нет, то придется Роше играть в фнл, но вряд ли его это устроит. Да и Федун вряд ли захочет отправлять туда 12 млн.
Вообще появились мысли, что уже в самом Спартаке передумали подписывать Промеса.
Рошу может в Бразилию вернут, если у них ТО открыто, если нет, то придется Роше играть в фнл, но вряд ли его это устроит. Да и Федун вряд ли захочет отправлять туда 12 млн.
Вообще появились мысли, что уже в самом Спартаке передумали подписывать Промеса.
Вообще, было похоже на желание сэкономить: бесплатный Кокорин, Урунов за 1 млн и Мозес в аренду. В итоге ни тот, ни другой, ни третий серьезно команду не усилили.
Посмотрим на Витю весной, он на сборах вроде старается, теперь его в атаку ставят.
Вообще, было похоже на желание сэкономить: бесплатный Кокорин, Урунов за 1 млн и Мозес в аренду. В итоге ни тот, ни другой, ни третий серьезно команду не усилили.
Посмотрим на Витю весной, он на сборах вроде старается, теперь его в атаку ставят.
Спасибо Газизову за два бесполезных трансфера - Кокорин и Урунов.
Считай, не усилились вовсе, если не брать в расчёт аренду всем известного в Европе Мозеса.
Спасибо Газизову за два бесполезных трансфера - Кокорин и Урунов.
Считай, не усилились вовсе, если не брать в расчёт аренду всем известного в Европе Мозеса.