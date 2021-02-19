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Шварц: «Ожидаем интересной и интенсивной игры со „Спартаком“»

19 февраля 2021, 12:34
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц порассуждал о предстоящем матче 1/8 финала Кубка России со «Спартаком».

Завтра ожидаем интенсивный матч. Первая игра после зимней паузы. Ожидаем интересной и интенсивной игры. Мы готовимся к игре, сконцентрированы на ней, не думаем о погоде. Готовимся только к игре.

Мы знаем, что у «Спартака» есть схема в четыре защитника. Мы смотрели и готовились. Тедеско использовал эту схему ещё в «Шальке».

Последние два-три дня в Турции была холодная температура, тренировались вечером. Сегодня и завтра у нас тренировки. Мы сможем адаптироваться к погоде. Мы хорошо готовы к завтрашней игре.

У меня завтра будет самая холодная игра. Максимум было -8. Рады вернуться в игровой ритм. Не думаю, что мороз будет мешающим фактором. Мы хотим максимально высоко пройти в Кубке. Хотим одержать победу. Не хотел бы расставлять приоритеты между Кубком и РПЛ.

У нас есть список игроков, которые в случае серии пенальти будут их пробивать, но концентрируемся на матче. Для нас важно, что мы будем играть при своих болельщиках. Играем для каждого, хотим порадовать их своей игрой. Для нас это очень важный фактор.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Супервайзер (раскрыть)
19 февраля в 16:27
БЕЗУМИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
makkie
makkie
19 февраля в 13:57
Самое главное без травм обойтись - обеим командам.
Ибо при таком морозе и свинцовом газоне риск получить повреждение повышается в разы.
oFANATo
oFANATo
19 февраля в 13:45
Удачи Динамикам....
КЭТиК
КЭТиК
19 февраля в 13:33
Шансы примерно равны.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
19 февраля в 13:11
"Играть при своих болельщиках" А разве спартачей не пустят. ? Я думаю, что их будет не меньше, чем динамиков
shlomo
shlomo
19 февраля в 13:06
Посмотрим, получится ли вообще игра похожая на профессиональный футбол, или опять дворовый...
drug01
drug01
19 февраля в 12:58
Игра будет плавная
Супервайзер
Супервайзер
19 февраля в 12:58
В такой мороз? Нонсенс.
STVA 1
STVA 1
19 февраля в 12:37
Посмотрим что покажут команды
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 февраля в 12:36
Лишь бы судили по-честному..
sihafazatron
sihafazatron
19 февраля в 12:36, ред.
удачи Саше Черному!)
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