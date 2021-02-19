Бородюк: «Игрокам „Краснодара“ не хватало игрового тонуса»

Бывший тренер сборной России высказался о поражении «Краснодара» от загребского «Динамо» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

С одной стороны, результат, конечно, для «Краснодара» не очень хороший, потому что проиграли. С другой, это была первая официальная игра для них после перерыва, а загребское «Динамо» уже 7 матчей провело в чемпионате. У хорватов немножко другой тонус, ритм игры. «Краснодар», на мой взгляд, провел качественную игру. Единственное, что разочаровывает — результат.

Думаю, все будет решаться в Загребе. «Динамо» — неуступчивая команда, борется за каждый мяч на любом участке поля. И, конечно, они физически выглядят неплохо. «Краснодар» практически ни в чем не уступал, но те моменты, которые были у них, не смог реализовать в полной мере.

Конечно, игрового тонуса не хватало. Официальные матчи сильно отличаются от товарищеских. Поэтому в каких-то эпизодах, особенно в борьбе, Загреб был сильнее. «Краснодар» же хорошо владел мячом и создавал моменты. Пожелаем им настроиться и провести хороший матч через неделю в Загребе.