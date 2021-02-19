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Бородюк: «Игрокам „Краснодара“ не хватало игрового тонуса»

19 февраля 2021, 10:44
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказался о поражении «Краснодара» от загребского «Динамо» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

С одной стороны, результат, конечно, для «Краснодара» не очень хороший, потому что проиграли. С другой, это была первая официальная игра для них после перерыва, а загребское «Динамо» уже 7 матчей провело в чемпионате. У хорватов немножко другой тонус, ритм игры. «Краснодар», на мой взгляд, провел качественную игру. Единственное, что разочаровывает — результат.

Думаю, все будет решаться в Загребе. «Динамо» — неуступчивая команда, борется за каждый мяч на любом участке поля. И, конечно, они физически выглядят неплохо. «Краснодар» практически ни в чем не уступал, но те моменты, которые были у них, не смог реализовать в полной мере.

Конечно, игрового тонуса не хватало. Официальные матчи сильно отличаются от товарищеских. Поэтому в каких-то эпизодах, особенно в борьбе, Загреб был сильнее. «Краснодар» же хорошо владел мячом и создавал моменты. Пожелаем им настроиться и провести хороший матч через неделю в Загребе.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
19 февраля в 12:33
осенью слишком много перелетов, игроки устают играть по 2 игры в неделю, а сейчас не хватает игрового тонуса. ну, ничего, еще 1 игру потерпеть осталось)
drug01
drug01
19 февраля в 11:57
Вторая игра всё докажет
За адекватность
За адекватность
19 февраля в 11:55, ред.
"С другой, это была первая официальная игра для них после перерыва, а загребское «Динамо» уже 7 матчей провело в чемпионате. У хорватов немножко другой тонус..." Ну ясен красен. А если бы было наоборот, то можно было бы толкнуть речь что-то навроде " так "Краснодар" уже семь матчей в РПЛ сыграл, у ребят накопилась усталость, а у хорватов сезон не начался, вот они и были посвежее." Все как всегда. К ГЭ ЕК уже сильно устали, к весенним матчам еще не в тонусе. То половой орган короткий, то рубаха длинная. Как обычно личное мнение.
Насмешник
Насмешник
19 февраля в 11:45
Вратарь накосячил - это факт. Но говорить, что в остальном Краснодар провел качественную игру - это бред. Футболисты постоянно выпадали из игры, количество обрезов за гранью добра и зла. Еще хорошо, что соперник не очень мастеровитый. Если бы Динамо реализовало всё, что им подарил Краснодар, то счет был бы неприличный.
Ironigor
Ironigor
19 февраля в 11:16
Краснодар симпатичная команда, играет в красивый открытый футбол, но её нынешний тренер уже не чего нового не может дать уже команде , теперь он сам нуждается в повышении квалификации. Пора расставаться, а то их ждёт регрессия. Всем добра!!!
Caniggia
Caniggia
19 февраля в 11:13
Не хватало Краснодару, прежде всего, надёжного вратаря. Городов напрочь провалил матч. Второй и третий мячи - чистые его ляпы. И первый гол тоже результат его неуверенных действий на выходах, когда вместо мяча, он кулаком въезжает в голову сопернику. Тут, как и во втором голе, вратарь не рассчитывает свои силы и траекторию полёта мяча и просто не дотягивается до него на выходе. И тонуса и скоростей и сил у Краснодара в целом хватало и с течением матча команда смотрелась всё увереннее и быстрее. Но вратарские ошибки только сбивали налаживающуюся игру команды и заставляли всё начинать заново. В первом официальном матче сезона Краснодар выдал неплохое качество футбола и заслуживал более приемлемого результата в матче с Загребом, чему помешали вратарские ошибки. Но есть ответный матч и возможность всё исправить, хотя шансов заметно поубавилось. Верим в команду!
Q-J-G
Q-J-G
19 февраля в 11:00
И ЕЩЁ: Игрокам "Краснодара" не хватало в воротах Матвея Сафонова...

Несмотря на то, что команда проиграла в домашнем матче 2:3, понравилось то, что сражались до последней секунды матча. Есть ли шансы во втором ответном матче...
Шансы всегда есть, но снова делаю акцент на М.Сафонове, эти шансы были бы намного больше, если бы во втором матче в Загребе, ворота "Краснодара" защищал М.Сафонов...
cska1948
cska1948
19 февраля в 10:57
Нашим командам в важных матчах всегда ченго-то, да не хватат!
Cat01
Cat01
19 февраля в 10:54
И времени и удачи...
shlomo
shlomo
19 февраля в 10:50
Будем честны...не хватило мастерства...
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