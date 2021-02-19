ГлавнаяНовости

Игнашевич подвёл итоги зимних сборов «Торпедо»

19 февраля 2021, 10:13

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич подвёл итоги зимних сборов московского клуба.

Думаю, сборы получились продуктивными во всех смыслах. Ребята вышли из отпуска в хорошем состоянии, мы не пропустили ни одной тренировки. К последним дням перед началом чемпионата команда подошла в боевом состоянии. Мы довольны тем, как тренировались и готовились, а также тем состоянием, в котором сейчас находимся.

Приятно удивил Костя Кертанов, который находится, пожалуй, в лучшем своем состоянии. По многим показателям он был одним из лучших футболистов на всех этих сборах. К сожалению, в последней игре он получил травму. Надеюсь, что с ним всё будет хорошо. В целом понравилась та группа игроков, которая заканчивала с нами осеннюю часть сезона. Ребята правильно отнеслись к отдыху, к своим каникулам и в боевом состоянии подошли к сборам. С новичками было сложнее, потому что поначалу они находились в разном физическом состоянии. И Шкофлеку, и остальным пришлось подтягиваться до общего уровня функциональной подготовки команды.

Все новости
Корнаухов: «„Ростов“ больше контролировал матч, чем „Сочи“»
Сегодня, 23:24 Комментарии2
Глебов: «Думаю, впереди у „Ростова“ будут победы»
Сегодня, 22:40 Комментарии4
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Сегодня, 22:04 Комментарии12
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Сегодня, 21:54 Комментарии5
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Сегодня, 20:51 Комментарии12
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Сегодня, 19:52 ФотоКомментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
19 февраля в 13:18
Посмотрим на вас в деле)))
mihaluch
mihaluch
19 февраля в 11:31
Надеюсь Торпедо пустят в РПЛ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 февраля в 11:25
Ждём в рпл!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 февраля в 11:04
Зима. Торпедо. Зимний сбор.
ДСА
ДСА
19 февраля в 10:31
Итоги будут видны, когда матчи начнутся.
sv_1969
sv_1969
19 февраля в 10:30
Удачи в официальных матчах
shlomo
shlomo
19 февраля в 10:26
Ну что, значит нужно показывать результат
нечитайло
нечитайло
19 февраля в 10:19
Ждём тебя в рпл
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100