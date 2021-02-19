Игнашевич подвёл итоги зимних сборов «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» подвёл итоги зимних сборов московского клуба.

Думаю, сборы получились продуктивными во всех смыслах. Ребята вышли из отпуска в хорошем состоянии, мы не пропустили ни одной тренировки. К последним дням перед началом чемпионата команда подошла в боевом состоянии. Мы довольны тем, как тренировались и готовились, а также тем состоянием, в котором сейчас находимся.

Приятно удивил Костя Кертанов, который находится, пожалуй, в лучшем своем состоянии. По многим показателям он был одним из лучших футболистов на всех этих сборах. К сожалению, в последней игре он получил травму. Надеюсь, что с ним всё будет хорошо. В целом понравилась та группа игроков, которая заканчивала с нами осеннюю часть сезона. Ребята правильно отнеслись к отдыху, к своим каникулам и в боевом состоянии подошли к сборам. С новичками было сложнее, потому что поначалу они находились в разном физическом состоянии. И Шкофлеку, и остальным пришлось подтягиваться до общего уровня функциональной подготовки команды.