Де Пена: «Не думаю, что „Брюгге“ будет много атаковать в ответной игре»

Полузащитник «Динамо» подвел итоги матча против «Брюгге» (1:1) в Лиге Европы.

Думаю, на протяжении большей части матча мы контролировали ход игры. У нас было мало моментов, но в первом тайме мы играли лучше, и Буяльский мог бы дважды забить головой. Мы хорошо играли и повели в счете, но тут они забили. Конечно, это неудачно для нас — голы на выезде очень важны.

Конечно, мне было тяжело, потому что я не привык к такому холоду, но с этим нужно просто смириться и играть. У нас есть время лучше подготовиться к ответному матчу. Они знают, что им достаточно нулевой ничьей для выхода в следующий круг, поэтому я не думаю, что они будут много атаковать. Нам нужно сыграть в умный футбол и использовать свои моменты. Если мы забьем первыми, ситуация сразу полностью поменяется.