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Де Пена: «Не думаю, что „Брюгге“ будет много атаковать в ответной игре»

19 февраля 2021, 09:28
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)1 : 1Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Карлос Де Пена подвел итоги матча против «Брюгге» (1:1) в Лиге Европы.

Думаю, на протяжении большей части матча мы контролировали ход игры. У нас было мало моментов, но в первом тайме мы играли лучше, и Буяльский мог бы дважды забить головой. Мы хорошо играли и повели в счете, но тут они забили. Конечно, это неудачно для нас — голы на выезде очень важны.

Конечно, мне было тяжело, потому что я не привык к такому холоду, но с этим нужно просто смириться и играть. У нас есть время лучше подготовиться к ответному матчу. Они знают, что им достаточно нулевой ничьей для выхода в следующий круг, поэтому я не думаю, что они будут много атаковать. Нам нужно сыграть в умный футбол и использовать свои моменты. Если мы забьем первыми, ситуация сразу полностью поменяется.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
19 февраля в 10:34
Это Динамо нужно напрягаться и гол забивать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 февраля в 10:21
Дома дойдёт до пенальти!
Cat01
Cat01
19 февраля в 09:53
Она будет играть дома....
beefs
beefs
19 февраля в 09:40
Брюгге одной ногой в 1/8 финала...
КЭТиК
КЭТиК
19 февраля в 09:29
Вероятно будет ничья 0-0.
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