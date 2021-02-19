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Доннарумма хочет стать самым высокооплачиваемым вратарём в мире

19 февраля 2021, 23:10

«Милан» продолжает вести переговоры относительно нового контракта с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.

Текущее соглашение вратаря истекает этим летом, однако стороны всё ещё не могут уладить финансовую сторону сделки. Как сообщает источник со ссылкой на 90min, требования Доннаруммы по зарплате являются слишком завышенными для «Милана», а агент игрока Мино Райола настаивает на том, чтобы новый контракт был подписан максимум на три года. Кроме того, Доннарумма хочет, чтобы по новому соглашению он стал самым высокооплачиваемым вратарём мира, но такие требования не устраивают «Милан».

На данный момент самым высокооплачиваемым голкипером в мире является страж ворот «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
20 февраля в 11:59
Если для парня в 21 год цель — стать самым высокооплачиваемым, то что будет в следующем году, а через два года? Серьезно, вся карьера впереди, уже есть жирный контракт на руках, есть постоянное место в основе и прогрессирующая молодая команда, даже братца устроили на работу. Ни один клуб не давал молодым вратарям такие же стартовые условия, как это сделал «Милан». Если уйдет — сезон-другой доиграем с Татарушану, параллельно воспитаем другого, того же Плиццари.
Парня ждет разочарование, если перейдет в другой клуб. Будет вторым Кепой, а там и до аренды в Турцию недалеко. Совсем нездоровая цель для столь молодого вратаря. Думаю, он испорчен ментально Райолой. Надо избавляться от него.
Igo0rek
Igo0rek ответ Ice van Reed (раскрыть)
20 февраля в 06:43
Добрейшего! Райола это раковая опухоль футбола
andrefino13
andrefino13
19 февраля в 23:57
А лучший Облак.
Бубнин
Бубнин
19 февраля в 23:53
Для этого ему надо перейти в "Зенит".
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Igo0rek (раскрыть)
19 февраля в 23:32, ред.
Так там топ по версии Райолы)) В Его Мирке все его игроки настолько круты, что им каждую неделю нужно выдавать ЗМ!!!))) PS. Приветствую!!!
drug01
drug01
19 февраля в 23:30
Желание хорошее надо смотреться
dimagas2
dimagas2
19 февраля в 23:29
С Погбуном натерпелись,думаю в МЮ больше не поведутся.
матос
матос
19 февраля в 23:27
Это по любому проделки хитрожопого Райолы , кузены да шлите на 3 известные обоих с их запросами . Никто этому среднему ловиле платить запрашиваемого оклада не будет
Igo0rek
Igo0rek
19 февраля в 23:19
Смешно даже! Вратарь, который не входит даже в топ-5 вратарей мира...
STVA 1
STVA 1
19 февраля в 23:18
Так хочет и Райола)
Gahi
Gahi
19 февраля в 23:11
Нужно найти компромиссный вариант. Удачи
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