Доннарумма хочет стать самым высокооплачиваемым вратарём в мире

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19 февраля 2021, 23:10

«Милан» продолжает вести переговоры относительно нового контракта с голкипером .

Текущее соглашение вратаря истекает этим летом, однако стороны всё ещё не могут уладить финансовую сторону сделки. Как сообщает источник со ссылкой на 90min, требования Доннаруммы по зарплате являются слишком завышенными для «Милана», а агент игрока Мино Райола настаивает на том, чтобы новый контракт был подписан максимум на три года. Кроме того, Доннарумма хочет, чтобы по новому соглашению он стал самым высокооплачиваемым вратарём мира, но такие требования не устраивают «Милан».

На данный момент самым высокооплачиваемым голкипером в мире является страж ворот «Манчестер Юнайтед» .