Дзаньоло признался, что ему нравится АПЛ

Полузащитник «Ромы» признался, что ему симпатична английская Премьер-Лига.

Нравится ли мне АПЛ ? Это прекрасная лига. Я часто смотрю матчи Премьер-Лиги по телевизору. Эта лига более физически сильная и более быстрая, чем Серия А.

Когда я вернусь на поле? В апреле я буду тренироваться в полную силу. Нужен еще месяц для восстановления.