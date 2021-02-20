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Дзаньоло признался, что ему нравится АПЛ

20 февраля 2021, 09:54

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло признался, что ему симпатична английская Премьер-Лига.

Нравится ли мне АПЛ? Это прекрасная лига. Я часто смотрю матчи Премьер-Лиги по телевизору. Эта лига более физически сильная и более быстрая, чем Серия А.

Когда я вернусь на поле? В апреле я буду тренироваться в полную силу. Нужен еще месяц для восстановления.

Ранее ходили слухи, что «Ювентус» заинтересован в трансфере Дзаньоло.

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Q-J-G
Q-J-G
20 февраля в 10:29, ред.
...Эта лига более физически сильная и более быстрая, чем Серия А...

И этим всё сказано, и это говорит игрок серии А...

На данный момент, к сказанному Дзаньоло, надо добавить ещё, что это ещё, и самая зрелищная, и популярная Лига среди болельщиков. Интрига "зашкаливает". И, пожалуй, о главном, почему АПЛ в крайние годы стала такой популярной, "затмив" Примеру, Серию-А... Успех Лиги в крайнее время кроется в том, что в Премьер-Лиге - лучшие тренеры Мирового футбола, которые ушли из предыдущих лиг, в Премьер-Лигу, и только после этого АПЛ стала более интересной, привлекательной и ещё намного зрелищней.

Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп, Карло Анчелотти, Томас Тухель, который уже вносит интригу в чемпионат Англии, выигрывая один матч за другим со своей новой командой, да и Ж.Моуриньо вносит некоторую интригу.... Вот так, тренеры, которые не имеют никакого отношения к Англии, "делают" английскую Премьер-Лигу всё популярней и популярней!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 февраля в 09:57
Апл всем нравится!
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