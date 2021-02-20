Дзаньоло признался, что ему нравится АПЛ

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло признался, что ему симпатична английская Премьер-Лига.
Нравится ли мне АПЛ? Это прекрасная лига. Я часто смотрю матчи Премьер-Лиги по телевизору. Эта лига более физически сильная и более быстрая, чем Серия А.
Когда я вернусь на поле? В апреле я буду тренироваться в полную силу. Нужен еще месяц для восстановления.
Ранее ходили слухи, что «Ювентус» заинтересован в трансфере Дзаньоло.
И этим всё сказано, и это говорит игрок серии А...
На данный момент, к сказанному Дзаньоло, надо добавить ещё, что это ещё, и самая зрелищная, и популярная Лига среди болельщиков. Интрига "зашкаливает". И, пожалуй, о главном, почему АПЛ в крайние годы стала такой популярной, "затмив" Примеру, Серию-А... Успех Лиги в крайнее время кроется в том, что в Премьер-Лиге - лучшие тренеры Мирового футбола, которые ушли из предыдущих лиг, в Премьер-Лигу, и только после этого АПЛ стала более интересной, привлекательной и ещё намного зрелищней.
Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп, Карло Анчелотти, Томас Тухель, который уже вносит интригу в чемпионат Англии, выигрывая один матч за другим со своей новой командой, да и Ж.Моуриньо вносит некоторую интригу.... Вот так, тренеры, которые не имеют никакого отношения к Англии, "делают" английскую Премьер-Лигу всё популярней и популярней!
И этим всё сказано, и это говорит игрок серии А...
На данный момент, к сказанному Дзаньоло, надо добавить ещё, что это ещё, и самая зрелищная, и популярная Лига среди болельщиков. Интрига "зашкаливает". И, пожалуй, о главном, почему АПЛ в крайние годы стала такой популярной, "затмив" Примеру, Серию-А... Успех Лиги в крайнее время кроется в том, что в Премьер-Лиге - лучшие тренеры Мирового футбола, которые ушли из предыдущих лиг, в Премьер-Лигу, и только после этого АПЛ стала более интересной, привлекательной и ещё намного зрелищней.
Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп, Карло Анчелотти, Томас Тухель, который уже вносит интригу в чемпионат Англии, выигрывая один матч за другим со своей новой командой, да и Ж.Моуриньо вносит некоторую интригу.... Вот так, тренеры, которые не имеют никакого отношения к Англии, "делают" английскую Премьер-Лигу всё популярней и популярней!