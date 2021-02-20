Анчелотти о дерби с «Ливерпулем»: «Льва нужно бояться. Это может помочь»

Главный тренер «Эвертона» поделился ожиданиями от матча против «Ливерпуля» в 25-м туре АПЛ .

Это не обычная игра. Если вы думаете иначе, то ошибаетесь. А особенные игры приносят больше давления и иногда страха.

Но, на мой взгляд, страх — это не плохо. Потому что, если вы не боитесь, то пройдёте мимо льва, думая, что это кошка. Но это не кошка, это лев. Так что бояться нужно. Это может помочь вам быть более сосредоточенными. В этом суть.

Вы можете волноваться, испытывать страх, но вам необходимо обладать мотивацией, концентрацией и смелостью в подобном матче. Вы должны показать свои качества, а не пугаться соперника.

В общем, в матче с «Ливерпулем» вы должны что-то им предложить, и мы постараемся это сделать.