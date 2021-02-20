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Анчелотти о дерби с «Ливерпулем»: «Льва нужно бояться. Это может помочь»

20 февраля 2021, 05:53
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 2Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против «Ливерпуля» в 25-м туре АПЛ.

Это не обычная игра. Если вы думаете иначе, то ошибаетесь. А особенные игры приносят больше давления и иногда страха.

Но, на мой взгляд, страх — это не плохо. Потому что, если вы не боитесь, то пройдёте мимо льва, думая, что это кошка. Но это не кошка, это лев. Так что бояться нужно. Это может помочь вам быть более сосредоточенными. В этом суть.

Вы можете волноваться, испытывать страх, но вам необходимо обладать мотивацией, концентрацией и смелостью в подобном матче. Вы должны показать свои качества, а не пугаться соперника.

В общем, в матче с «Ливерпулем» вы должны что-то им предложить, и мы постараемся это сделать.

Напомним, Джеймс Милнер и Фабиньо не смогут помочь «Ливерпулю» в матче с «Эвертоном».

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
20 февраля в 08:10
В дерби возможен любой результат, тем более, что у "Льва" в крайнее время проблемы в игре...
mihaluch
mihaluch
20 февраля в 06:30
Бояться нужно но не трусить.
Gahi
Gahi
20 февраля в 06:01
Надеемся что игра оправдает наши ожидания. Удачи
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