Агент: «Камавинга станет лучшим полузащитником в мире»

Джонатан Барнетт, агент полузащитника «Ренна» , поделился мнением о будущем 18-летнего француза, отдельно прокомментировал слухи об интересе «Реала» к своему клиенту.

На данный момент Камавинга игрок «Ренна». Ему нравится «Ренн» и мы пока не очень склонны думать о других клубах.

Посмотрим, что будет дальше. Но Камавинга хорошо играет за «Ренн», и это здорово. Он станет лучшим полузащитником в мире с кучей медалей и трофеев, вот как я вижу его будущее.

«Реал» — великий клуб, замечательный клуб для продолжения карьеры. У Эдуардо будет возможность выбирать из множества клубов, если «Ренн» решит с ним расстаться. «Реал» будет одним из 4-5 клубов, в которые Камавинга мог бы пойти.

Эдуардо хотел бы играть за топ-клуб. «Реал» — один из таких, как и «Барселона».

Будет ли Камавинга стоить больше 50 млн евро? Я считаю, что да.