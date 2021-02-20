Агент: «Камавинга станет лучшим полузащитником в мире»

Джонатан Барнетт, агент полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинги, поделился мнением о будущем 18-летнего француза, отдельно прокомментировал слухи об интересе «Реала» к своему клиенту.
На данный момент Камавинга игрок «Ренна». Ему нравится «Ренн» и мы пока не очень склонны думать о других клубах.
Посмотрим, что будет дальше. Но Камавинга хорошо играет за «Ренн», и это здорово. Он станет лучшим полузащитником в мире с кучей медалей и трофеев, вот как я вижу его будущее.
«Реал» — великий клуб, замечательный клуб для продолжения карьеры. У Эдуардо будет возможность выбирать из множества клубов, если «Ренн» решит с ним расстаться. «Реал» будет одним из 4-5 клубов, в которые Камавинга мог бы пойти.
Эдуардо хотел бы играть за топ-клуб. «Реал» — один из таких, как и «Барселона».
Будет ли Камавинга стоить больше 50 млн евро? Я считаю, что да.
По слухам, интерес к Камавинге также проявляет «Бавария».
Всем здоровья.
Всем здоровья.