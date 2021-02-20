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Агент: «Камавинга станет лучшим полузащитником в мире»

20 февраля 2021, 07:28

Джонатан Барнетт, агент полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинги, поделился мнением о будущем 18-летнего француза, отдельно прокомментировал слухи об интересе «Реала» к своему клиенту.

На данный момент Камавинга игрок «Ренна». Ему нравится «Ренн» и мы пока не очень склонны думать о других клубах.

Посмотрим, что будет дальше. Но Камавинга хорошо играет за «Ренн», и это здорово. Он станет лучшим полузащитником в мире с кучей медалей и трофеев, вот как я вижу его будущее.

«Реал» — великий клуб, замечательный клуб для продолжения карьеры. У Эдуардо будет возможность выбирать из множества клубов, если «Ренн» решит с ним расстаться. «Реал» будет одним из 4-5 клубов, в которые Камавинга мог бы пойти.

Эдуардо хотел бы играть за топ-клуб. «Реал» — один из таких, как и «Барселона».

Будет ли Камавинга стоить больше 50 млн евро? Я считаю, что да.

По слухам, интерес к Камавинге также проявляет «Бавария».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 февраля в 09:58
Пусть идёт в Баварию!
beefs
beefs
20 февраля в 07:43
Не рано ли стали захваливать мальчика, многие потом теряются и пропадают как футболист...
mihaluch
mihaluch
20 февраля в 07:41
Каждый кулик своё болото хвалит.
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
20 февраля в 07:39
Думал это его отец так говорит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 февраля в 07:38
Болтать дело нехмтрое...
Leha-ha50
Leha-ha50
20 февраля в 07:38
Каждый агент надеется , что его подопечный станет лучшим. Но игроков много, а лучших единицы. Пройдет какое то время и мы узнаем , в каком статусе окажется Эдуардо. А пока надо парню продолжать работать и повышать свое мастерство. Да и с переходом в топ клуб тянуть не стоит, парень вполне созрел для серьезных задач.
Всем здоровья.
SHMEL
SHMEL
20 февраля в 07:32
Хорошим, отличным, но лучшим вряд ли. Нужно понимать, что у агента работа такая нахваливать свой товар и продать подороже.
ДАША Д
ДАША Д
20 февраля в 07:30
Слишком много ему выдают авансов.
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