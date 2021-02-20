Тео: «Решение покинуть „Реал“ было лучшим для нас с Хакими»

Защитник «Милана» в преддверии матча с «Интером», за который выступает его бывший партнёр по «Реалу» , высказался на тему ухода из мадридского клуба.

Мы с Ашрафом мало играли в «Реале», и лучшим решением для нас было покинуть клуб. Если ты находишься в этом клубе и не играешь, то не можешь чувствовать себя счастливым, не получая возможности, которые ты бы хотел получать. Мы делали всё возможное, и теперь мы здесь, в Милане.

Ашраф — невероятный футболист, который обладает талантом, скоростью и классом. Мы очень похожи. Я знаю его лично, мы провели вместе много времени. Он отличный парень и мой хороший друг. Что я скажу ему во время дерби? Ничего. На поле мы враги, но за его пределами — хорошие друзья.