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Тео: «Решение покинуть „Реал“ было лучшим для нас с Хакими»

20 февраля 2021, 04:54
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Защитник «Милана» Тео Эрнандес в преддверии матча с «Интером», за который выступает его бывший партнёр по «Реалу» Ашраф Хакими, высказался на тему ухода из мадридского клуба.

Мы с Ашрафом мало играли в «Реале», и лучшим решением для нас было покинуть клуб. Если ты находишься в этом клубе и не играешь, то не можешь чувствовать себя счастливым, не получая возможности, которые ты бы хотел получать. Мы делали всё возможное, и теперь мы здесь, в Милане.

Ашраф — невероятный футболист, который обладает талантом, скоростью и классом. Мы очень похожи. Я знаю его лично, мы провели вместе много времени. Он отличный парень и мой хороший друг. Что я скажу ему во время дерби? Ничего. На поле мы враги, но за его пределами — хорошие друзья.

Недавно появилась информация о том, что Хакими хочет продолжить карьеру в чемпионате Англии.

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
20 февраля в 10:25
В план Тео точно верно сделали, что отдали. Не очень он мне нравится как человек. С Хакими сложно сказать однозначно. Есть лучший игрок на этой позиции - Карвахаль. Но он часто травмируется. Нельзя держать двух очень сильных игроков на одной позиции. Один должен быть чуть слабее, чтоб не обидно было сидеть в запасе (такие как Начо, Лукас Васкес...)
ДСА
ДСА
20 февраля в 07:29
Бегут все из Реала.
A.S.A
A.S.A
20 февраля в 06:35
Продажа Хакими для меня вообще непонятна...
Да есть Карвахаль, который отлично подключается к атаке,но в последнее время часто травмируется...и продав Хакими, оставили Одриасолу...который вообще никакой, даже для роли сменьщика...
mihaluch
mihaluch
20 февраля в 05:25
Дружба дружбой а табачок врозь.
1bear
1bear
20 февраля в 05:17
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