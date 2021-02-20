Флик: «„Айнтрахт“ — сильная команда и может делать соперникам больно»

Главный тренер «Баварии» поделился ожиданиями от матча 22-го тура Бундеслиги против «Айнтрахта».

«Айнтрахт» отлично укомплектован, он добился великолепного прогресса. Они показывают агрессивный футбол, у них хороший прессинг. Костич является одним из лучших ассистентов чемпионата. В лице Силвы у них в центре есть футболист, умеющий реализовывать моменты. В обороне они тоже действуют очень хорошо. Это сильная команда, которая может сделать своему сопернику больно. Они набрали отличный ход, заработав больше всех очков в 2021 году. Многое будет зависеть от настроя и от того, как мы подойдём к матчу.