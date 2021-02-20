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Тухель: «Жиру — ключевая фигура»

20 февраля 2021, 09:43

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о будущем нападающего Оливье Жиру в лондонском клубе.

Мы еще не приняли решения по его контракту, потому что еще рано. А еще я работаю с командой всего три недели.

В настоящее время я могу сказать, что очень рад иметь в команде такого футболиста. Оливье — один из лучших нападающих в штрафной, физически сильный, с отличным первым касанием и ударом головой. Жиру — ключевая фигура.

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Все комментарии
azkan
azkan
21 февраля в 12:30
Если с первых минут второй половины меняет Абрахама за не "успеваемость", тогда Жиру первый кандидат в старте с матрасами. Вот и хочет прибодрить его имхо.
Хотя он не нуждается в мотивации. Он всегда выкладывается по полной в матчах.
David Young
David Young ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
20 февраля в 11:49
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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
20 февраля в 11:48
..Особенно на Новый год, без Оливье никак.
sv_1969
sv_1969
20 февраля в 09:48
Не надо так категорично
Против ЦСКА
Против ЦСКА
20 февраля в 09:44
У Жиру закат карьеры
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