Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о будущем нападающего Оливье Жиру в лондонском клубе.
Мы еще не приняли решения по его контракту, потому что еще рано. А еще я работаю с командой всего три недели.
В настоящее время я могу сказать, что очень рад иметь в команде такого футболиста. Оливье — один из лучших нападающих в штрафной, физически сильный, с отличным первым касанием и ударом головой. Жиру — ключевая фигура.
Хотя он не нуждается в мотивации. Он всегда выкладывается по полной в матчах.
Хотя он не нуждается в мотивации. Он всегда выкладывается по полной в матчах.