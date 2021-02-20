Главный тренер «Челси» рассказал о будущем нападающего в лондонском клубе.

Мы еще не приняли решения по его контракту, потому что еще рано. А еще я работаю с командой всего три недели.

В настоящее время я могу сказать, что очень рад иметь в команде такого футболиста. Оливье — один из лучших нападающих в штрафной, физически сильный, с отличным первым касанием и ударом головой. Жиру — ключевая фигура.