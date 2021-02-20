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Тедеско: «Второй тайм начали хорошо, но пропустили со стандарта»

20 февраля 2021, 21:47
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги матча 1/8 финала Кубка России против «Динамо» (0:2).

Хорошо начали первый тайм, контролировали игру, были моменты. Нам сумели забить с пенальти. Это непросто, когда у тебя молодая команда. Второй тайм начали хорошо, имели моменты, но пропустили со стандарта. Потом удаление Мозеса, после чего матч был решён.

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Все комментарии
makkie
makkie
21 февраля в 00:18
Забавно, конечно.
Новости о Спартаке, как-будто Зенит не вылетел из Кубка от Арсенала, да еще дома.
СМИ дружно переключились на неудачи Спартака... что еще раз подтверждает, какой клуб в России наиболее популярен. Остальное - накрутки в соцсетях и ютубах.

Делайте выводы, господа!
Беспределов
Беспределов
20 февраля в 23:56
полный беспредел на поле
Futurista
Futurista
20 февраля в 22:32
Пожарный: На работе все отлично, все устраивает, ...но как пожар, хоть увольняйся...
Супервайзер
Супервайзер
20 февраля в 22:21, ред.
Тедеско, отлично выстроенная игра, отличные отборы, прекрасные пасы, но где завершение атак? Ты не невезучий тренер, в отличие от Карреры, не буду сожалеть о твоем уходе.
Q-J-G
Q-J-G
20 февраля в 22:10
Хорошо то, хорошо, да ничего хорошего...Результат матча на табло!
particular
particular
20 февраля в 22:05
Три строки грустного повествования как примитивная констатация протокола и роспись в бессилии...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 февраля в 21:56
Тэдэску надо гнать в шею!
Leha-ha50
Leha-ha50
20 февраля в 21:55, ред.
Спартак действительно лихо начал первый тайм. Казалось , что вот-вот додавят. Ан-нет, динамики быстро пришли в себя и в дальнейшем атаковали очень агрессивно, что в конечном итоге и привело к двум голам. Спартак тоже имел моменты , но Шунин был на высоте, да и точности спартаковцам не хватало. Кто больше забил , тот и герой.
Динамо понравилось.
Всем здоровья.
cska1948
cska1948 ответ STVA 1 (раскрыть)
20 февраля в 21:54
Видимо и Федуну тоже, раз оставил его.
STVA 1
STVA 1 ответ cska1948 (раскрыть)
20 февраля в 21:53
Естественно... По идее ему по барабану.
cska1948
cska1948 ответ STVA 1 (раскрыть)
20 февраля в 21:50
А всвязи с тем, что Тедеско сидит на чемоданах ТАКОЕ будет ЕЩЁ чаще!
cska1948
cska1948
20 февраля в 21:49
Судьба этого и последующих матчей СпаМа была решена, когда Федун оставил Тедеско доробатывать сезон.
STVA 1
STVA 1
20 февраля в 21:49
Такое часто со Спартаком
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