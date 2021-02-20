Тедеско: «Второй тайм начали хорошо, но пропустили со стандарта»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги матча 1/8 финала Кубка России против «Динамо» (0:2).
Хорошо начали первый тайм, контролировали игру, были моменты. Нам сумели забить с пенальти. Это непросто, когда у тебя молодая команда. Второй тайм начали хорошо, имели моменты, но пропустили со стандарта. Потом удаление Мозеса, после чего матч был решён.
Новости о Спартаке, как-будто Зенит не вылетел из Кубка от Арсенала, да еще дома.
СМИ дружно переключились на неудачи Спартака... что еще раз подтверждает, какой клуб в России наиболее популярен. Остальное - накрутки в соцсетях и ютубах.
Делайте выводы, господа!
Новости о Спартаке, как-будто Зенит не вылетел из Кубка от Арсенала, да еще дома.
СМИ дружно переключились на неудачи Спартака... что еще раз подтверждает, какой клуб в России наиболее популярен. Остальное - накрутки в соцсетях и ютубах.
Делайте выводы, господа!
Динамо понравилось.
Всем здоровья.
Динамо понравилось.
Всем здоровья.