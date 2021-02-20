Тедеско: «Второй тайм начали хорошо, но пропустили со стандарта»

Главный тренер «Спартака» подвёл итоги матча 1/8 финала Кубка России против «Динамо» (0:2).

Хорошо начали первый тайм, контролировали игру, были моменты. Нам сумели забить с пенальти. Это непросто, когда у тебя молодая команда. Второй тайм начали хорошо, имели моменты, но пропустили со стандарта. Потом удаление Мозеса, после чего матч был решён.