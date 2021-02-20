Аджоев: «Выиграть у „Зенита“ в гостях дорогого стоит»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала Кубка России против «Зенита» (2:1).

Выиграть у «Зенита» в гостях дорогого стоит. Будь матч чемпионата или Кубка. Нужно отметить всех ребят, тренерский штаб, абсолютно всю команду. Победили за счёт характера и хорошей организации. При этом создали больше моментов, чем соперник. Мало кто верил в нас перед этой игрой, но ребята не зря работали и терпели на сборах. Благодарен команде за этот матч, преподнесли отличный подарок и себе, и болельщикам ко Дню защитника Отечества.