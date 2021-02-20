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Аджоев: «Выиграть у „Зенита“ в гостях дорогого стоит»

20 февраля 2021, 20:07
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала Кубка России против «Зенита» (2:1).

Выиграть у «Зенита» в гостях дорогого стоит. Будь матч чемпионата или Кубка. Нужно отметить всех ребят, тренерский штаб, абсолютно всю команду. Победили за счёт характера и хорошей организации. При этом создали больше моментов, чем соперник. Мало кто верил в нас перед этой игрой, но ребята не зря работали и терпели на сборах. Благодарен команде за этот матч, преподнесли отличный подарок и себе, и болельщикам ко Дню защитника Отечества.

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Все комментарии
112910415
112910415
21 февраля в 09:43
ни в чем не уступили, браво !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 февраля в 20:55
Молодцы,сраслось!
oFANATo
oFANATo
20 февраля в 20:35
По той игре что все видели обыграли зенит играя даже не на 100% своих возможностей.
Трезвый повар
Трезвый повар
20 февраля в 20:35
Аджоев: "Выиграть у Зенита в гостях дорого стоит"
Федор Паршунин
Федор Паршунин
20 февраля в 20:16
"Зенит" выбыл из гонки за очередным трофеем - это в принципе для питерцев самая тяжелая потеря. Пожалуй при таком раскладе Семака могут попросить на выход даже при завоевании чемпионства. Зато было межсезонье с Дубаями, жирафами, питонами и тиграми всех мастей. Особенно поразили дорогущие по меркам РПЛ легионеры - кто травмировался на ровном месте, кто в непонятках - продают или нет, кто схватил ковид прямо перед игрой - а это уже отсутствие дисциплины, остальные похоже еще из отпуска не вышли. Поражение футболистов и тренерского штаба в первую очередь.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
20 февраля в 20:13
    beefs
    beefs
    20 февраля в 20:12
    молодцы, так держать...
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