Корнаухов: «Была ли рука у Мозеса? Однозначно нет»

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов оценил работу судейских бригад в матчах «Зенита» и «Спартака» в 1/8 финала Кубка России.

Не вижу ничего сенсационного в результате «Зенита». Возможно, есть какая-то неожиданность, потому что «Зенит» играл на своем поле и он все-таки фаворит в этом сезоне. Но «Арсенал» показал, что не все так-то просто будет для петербуржцев.

Игра рукой у Ловрена? Мяч попал в руку, это однозначно. Другое дело, как мяч шел в ворота. Он выпрыгивал, куда ему эту руку было девать? Вот мяч и скатился по руке. Для меня это не пенальти.

Была ли рука у Мозеса? Однозначно нет. Можно отследить логику арбитра, если это было плечо, которое до определенного момента не считается рукой, или если было движение рукой, то, может быть, увеличение площади, но тогда я этого вообще не понимаю. Если разрешено играть этой частью тела, то почему нельзя ей двигать так, как я хочу? На мой взгляд, это стопроцентная ошибка судейства. Как главного арбитра, так и арбитра на линии. Попробуй, разберись.