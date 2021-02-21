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Корнаухов: «Была ли рука у Мозеса? Однозначно нет»

21 февраля 2021, 14:36

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов оценил работу судейских бригад в матчах «Зенита» и «Спартака» в 1/8 финала Кубка России.

Не вижу ничего сенсационного в результате «Зенита». Возможно, есть какая-то неожиданность, потому что «Зенит» играл на своем поле и он все-таки фаворит в этом сезоне. Но «Арсенал» показал, что не все так-то просто будет для петербуржцев.

Игра рукой у Ловрена? Мяч попал в руку, это однозначно. Другое дело, как мяч шел в ворота. Он выпрыгивал, куда ему эту руку было девать? Вот мяч и скатился по руке. Для меня это не пенальти.

Была ли рука у Мозеса? Однозначно нет. Можно отследить логику арбитра, если это было плечо, которое до определенного момента не считается рукой, или если было движение рукой, то, может быть, увеличение площади, но тогда я этого вообще не понимаю. Если разрешено играть этой частью тела, то почему нельзя ей двигать так, как я хочу? На мой взгляд, это стопроцентная ошибка судейства. Как главного арбитра, так и арбитра на линии. Попробуй, разберись.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ oFANATo (раскрыть)
21 февраля в 20:05
А с чего ты решил, что не будь пенальти, то Динамо бы забило тот гол? Все бы уже шло по другому сценарию.
berda2003
berda2003
21 февраля в 19:12
лапоухин - ты кто? судья или футболист? мы помним тебя безголового т.н. футболиста, помолчал бы...
gentlewolf
gentlewolf
21 февраля в 17:48
Корнаухов-корномозгов. Попадание в верх предплечья не рассматривают. А играть этой частью никто не разрешал, она подвижна, ей можно как увеличить площадь тела так и просто отбить мяч.
oFANATo
oFANATo
21 февраля в 16:54, ред.
Мясные теперь будут все сводить к тому что пенальти не было.
А главное ведь не это. Главное что спартак не смог забить не одного гола. А Динамо забило ДВА гола. Даже без учёта пенальти. Динамо хватило бы и 1:0 для победы.
Михалыч 75
Михалыч 75 ответ makkie (раскрыть)
21 февраля в 16:41
пеналь больше был , чем не был . Не задирай Витя локоть , то вопросов бы не было , а так пеналь .
makkie
makkie ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
21 февраля в 15:47, ред.
Спартак не стал подавать протест, потому что это бесполезно в данной ситуации.
Ну что изменится? Ничего.

Эксперты тоже во мнении расходятся - а нам, простым болельщикам, тем более непонятно, был пенальти или нет? Хоть бы кто из авторитетных разъяснил на пальцах.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
21 февраля в 15:35
По мнению Корнаухова не было руки у мозеса, по моему мнению и мнению судьи-была. Спартак не стал подавать протест, значит согласны с нарушением. Вот это и есть ответ Корнаухову.
makkie
makkie
21 февраля в 15:09
Сейчас Кашшаи и прочие эксперты нам новые правила футбола придумают.
Ждём-с!
112910415
112910415
21 февраля в 14:50
всё как всегда,
долгая зима не изменила ничего
STVA 1
STVA 1
21 февраля в 14:44
Две игры сыграно а скандалов выше крыши(
ЮЗИК
ЮЗИК
21 февраля в 14:39
Начались судейские скандалы
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