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«Это был наш лучший матч против „Ахмата“». Карпин — после вылета из Кубка

21 февраля 2021, 22:13
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался после поражения от «Ахмата» (0:1) в матче 1/8 финала Кубка России.

Как объяснить, что пропустили с пенальти и сами не реализовали? Никак, объяснений нет. Невезение — самое простое, что можно сказать. Это был наш лучший матч против «Ахмата», но мы как раз его и проиграли.

Они реализовали пенальти, мы — нет. По игре могут быть претензии, связанные с тактикой, а со всем другим… Что скажешь футболистам? Делали всё что нужно. Ни одного момента создать не дали, а у их ворот создавали. Травма Еременко никак не сказалась, рисунок игры не изменился.

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ЮЗИК
ЮЗИК
22 февраля в 04:48
Валера молодец, не унывает!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Caniggia (раскрыть)
21 февраля в 23:37
Большой говорун Карпуша, пожалуй лучше, чем тренер. Главное говорить то, что отличает тебя от всех нормальных. Играли весьма средне.
Caniggia
Caniggia
21 февраля в 23:14
Опять Валера ахинею понёс! Если это лучший матч против Ахмата, то как его можно было проиграть?
Аксинья
Аксинья
21 февраля в 22:48
Валера как всегда в своем репертуаре - играли великолепно но проиграли или играли паршиво но выиграли...
drug01
drug01
21 февраля в 22:47
Разные мнения по игре
berda2003
berda2003
21 февраля в 22:41
а худший какой матч, когда выигрывали? чудная всё-таки гламурная болонка...
Q-J-G
Q-J-G
21 февраля в 22:40
"Ростову" - с пенальти не пропускать, но с пенальти - забивать!
STVA 1
STVA 1
21 февраля в 22:15
Не срослось однако
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