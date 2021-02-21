«Это был наш лучший матч против „Ахмата“». Карпин — после вылета из Кубка

Главный тренер «Ростова» высказался после поражения от «Ахмата» (0:1) в матче 1/8 финала Кубка России.

Как объяснить, что пропустили с пенальти и сами не реализовали? Никак, объяснений нет. Невезение — самое простое, что можно сказать. Это был наш лучший матч против «Ахмата», но мы как раз его и проиграли.

Они реализовали пенальти, мы — нет. По игре могут быть претензии, связанные с тактикой, а со всем другим… Что скажешь футболистам? Делали всё что нужно. Ни одного момента создать не дали, а у их ворот создавали. Травма Еременко никак не сказалась, рисунок игры не изменился.