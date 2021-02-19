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«Уфа» объявила о подписании бурундийского хавбека «Олесунна» Бизоза

19 февраля 2021, 13:14

«Уфа» объявила о подписании полузащитника норвежского «Олесунна» Парфе Бизоза.

Контракт с 21-летним бурундийским футболистом подписан на 3,5 года.

В сезоне-2020 Бизоза сыграл за «Олесунн» в 23 матчах в чемпионате Норвегии, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее стало известно, что «Краснодар» досрочно вернул защитника Бородина из аренды в «Уфе».

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Против ЦСКА
Против ЦСКА
19 февраля в 16:41
Гибралтар на очереди...
ЮЗИК
ЮЗИК
19 февраля в 15:42
Уфе походу экзотики не хватает
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 февраля в 15:31
Мусу чемто напоминает!
Caniggia
Caniggia ответ stanichnik (раскрыть)
19 февраля в 14:00
День добрый! Хочется верить, что есть в стране ещё немало молодых людей не избалованных деньгами и жаждущих играть в футбол.
stanichnik
stanichnik ответ Caniggia (раскрыть)
19 февраля в 13:49
Доброго Здоровья, Виталий!
Наши 20-22 летние молодые пареньки, как Ты их называешь, хотят зарплату в два, а то и в три раза больше, чем "эфиопы"!(((
sv_1969
sv_1969
19 февраля в 13:45
Снежков Уфа собирает!И Уруновым разбавят))))))))))))
Caniggia
Caniggia
19 февраля в 13:41
Ещё один "эфиоп"! Неужели, в России-матушке не найдётся молодой паренёк 20-22 лет, способный сыграть не хуже этого африканца?
mihaluch
mihaluch
19 февраля в 13:38
Что-то Уфу на экзотику потянуло.
ДАША Д
ДАША Д
19 февраля в 13:36
Прозвище ему дадут Бурундук.
beefs
beefs
19 февраля в 13:16
опять иностранца нашли, а где же наши...
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