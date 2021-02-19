«Уфа» объявила о подписании бурундийского хавбека «Олесунна» Бизоза

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19 февраля 2021, 13:14

«Уфа» объявила о подписании полузащитника норвежского «Олесунна» .

Контракт с 21-летним бурундийским футболистом подписан на 3,5 года.

В сезоне-2020 Бизоза сыграл за «Олесунн» в 23 матчах в чемпионате Норвегии, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее стало известно, что «Краснодар» досрочно вернул защитника Бородина из аренды в «Уфе».