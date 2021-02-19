«Уфа» объявила о подписании бурундийского хавбека «Олесунна» Бизоза

«Уфа» объявила о подписании полузащитника норвежского «Олесунна» Парфе Бизоза.
Контракт с 21-летним бурундийским футболистом подписан на 3,5 года.
В сезоне-2020 Бизоза сыграл за «Олесунн» в 23 матчах в чемпионате Норвегии, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
Ранее стало известно, что «Краснодар» досрочно вернул защитника Бородина из аренды в «Уфе».
Наши 20-22 летние молодые пареньки, как Ты их называешь, хотят зарплату в два, а то и в три раза больше, чем "эфиопы"!(((
Наши 20-22 летние молодые пареньки, как Ты их называешь, хотят зарплату в два, а то и в три раза больше, чем "эфиопы"!(((