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«Нижний Новгород» подписал грузинского форварда Кавтарадзе

19 февраля 2021, 12:45

Грузинский нападающий «Сабуртало» Бека Кавтарадзе подписал контракт с «Нижним Новгородом». Трансфер 21-летнего футболиста прокомментировал генеральный директор нижегородского клуба Равиль Измайлов.

Бека хорошо проявил себя на сборах. Верим в то, что он усилит атакующую линию нашей команды. Считаю, мы успешно провели трансферную кампанию. Теперь в каждой линии, включая вратарскую, у нас есть «лимитчик», игрок 1999 года рождения и младше. Это хороший инструмент для тренера, который имеет возможность для ротации состава.

Особенно сильно мы укрепили группу атаки. Если в осенней части у нас были проблемы с форвардами, то теперь и здесь большая конкуренция.

Ранее «Нижний Новгород» арендовал футболиста московского «Локомотива».

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Все комментарии
cska1948
cska1948
19 февраля в 16:05
Вроде, в тбилиском Динамо был игрок с такой фамилией. Не родственник случайно?
ДСА
ДСА
19 февраля в 13:34
Не ясно на сколько он силен.
Cat01
Cat01
19 февраля в 12:57
Молодцы удачи дальше
Q-J-G
Q-J-G
19 февраля в 12:46
Удачи ему в новой команде!
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