«Нижний Новгород» подписал грузинского форварда Кавтарадзе

Грузинский нападающий «Сабуртало» подписал контракт с «Нижним Новгородом». Трансфер 21-летнего футболиста прокомментировал генеральный директор нижегородского клуба Равиль Измайлов.

Бека хорошо проявил себя на сборах. Верим в то, что он усилит атакующую линию нашей команды. Считаю, мы успешно провели трансферную кампанию. Теперь в каждой линии, включая вратарскую, у нас есть «лимитчик», игрок 1999 года рождения и младше. Это хороший инструмент для тренера, который имеет возможность для ротации состава.

Особенно сильно мы укрепили группу атаки. Если в осенней части у нас были проблемы с форвардами, то теперь и здесь большая конкуренция.