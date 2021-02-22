«Я абсолютно уверен в своей команде». Флик — о матче с «Лацио» в ЛЧ

Главный тренер «Баварии» порассуждал о предстоящем матче против «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В Лиге чемпионов для успеха всегда надо показывать свой лучший футбол. Это особенные матчи для любого клуба. Жду от ребят повышенной мотивации.

У нас есть четкое представление того, как мы хотим играть. Этот план нужно воплощать в жизнь с началом каждого матча. Но я абсолютно уверен в своей команде.