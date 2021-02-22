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«Я абсолютно уверен в своей команде». Флик — о матче с «Лацио» в ЛЧ

22 февраля 2021, 19:57
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик порассуждал о предстоящем матче против «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В Лиге чемпионов для успеха всегда надо показывать свой лучший футбол. Это особенные матчи для любого клуба. Жду от ребят повышенной мотивации.

У нас есть четкое представление того, как мы хотим играть. Этот план нужно воплощать в жизнь с началом каждого матча. Но я абсолютно уверен в своей команде.

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Все комментарии
112910415
112910415
23 февраля в 09:13
сила приносит уверенность, куда ж без этого !
25процентный клоун
25процентный клоун
22 февраля в 22:36
Будет очень трудно
particular
particular ответ Q-J-G (раскрыть)
22 февраля в 20:36, ред.
В основе уверенности Флика вполне обоснованно лежит немецкий план, прагматичность и дисциплина 😉
LogvinovSerj
LogvinovSerj
22 февраля в 20:10
Хочу уже сейчас увидеть встречу Баварии - МанСити. Кажется, Пепу уже пора брвть лигу чемпионов, фора другим клубам закончилась
Q-J-G
Q-J-G
22 февраля в 20:10
Никогда не говори - никогда.

Или: никогда ни в чём нельзя быть заранее уверенным, даже, если ты главный тренер "Баварии"!
КЭТиК
КЭТиК
22 февраля в 20:08
Фаворит должен победить.
Caniggia
Caniggia
22 февраля в 20:07
Лацио должно попасть под мюнхенский каток. Но сколько уже мы видели в ЛЧ громких сенсаций! Конечно, Бавария явный фаворит, но заранее присуждать ей победу не стоит. В Риме вполне может быть результативная ничья. Ну а в ответке может случиться что угодно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 февраля в 20:01
Бавария не проиграет
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