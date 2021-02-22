Тухель — о матче с «Атлетико»: «Большое испытание для „Челси“»

Главный тренер «Челси» порассуждал о предстоящем матче против «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это большое испытание для нас. «Атлетико» – команда с большим опытом на таком уровне и с очень опытным тренером. Надеюсь, этот матч заставит нас показать свою лучшую игру.

Мы будем играть по-своему, а они по-своему. Всем понятно, что ты получаешь в поединке с «Атлетико»: настоящий бой, опыт, соперника с сильной психологией.