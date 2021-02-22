Тухель — о матче с «Атлетико»: «Большое испытание для „Челси“»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель порассуждал о предстоящем матче против «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Это большое испытание для нас. «Атлетико» – команда с большим опытом на таком уровне и с очень опытным тренером. Надеюсь, этот матч заставит нас показать свою лучшую игру.
Мы будем играть по-своему, а они по-своему. Всем понятно, что ты получаешь в поединке с «Атлетико»: настоящий бой, опыт, соперника с сильной психологией.
11:2-удары в створ ворот.
12:2-угловые.
Но в итоге, проиграли... "Леванте" два удара в створ ворот, два забитых мяча в ворота соперника. 100% - реализация!
Удивил тот факт, что игроки "Леванте" перебегали команду Д.Симеоне, что удивило, зная физическую подготовку команды Симеоне, да и тот факт, что играли у себя дома.
Возможно, приберегли силы на матч ЛЧ, имея преимущество в очках в Примере перед своими главными конкурентами...
Матч ЛЧ вызывает огромный интерес.
11:2-удары в створ ворот.
12:2-угловые.
Но в итоге, проиграли... "Леванте" два удара в створ ворот, два забитых мяча в ворота соперника. 100% - реализация!
Удивил тот факт, что игроки "Леванте" перебегали команду Д.Симеоне, что удивило, зная физическую подготовку команды Симеоне, да и тот факт, что играли у себя дома.
Возможно, приберегли силы на матч ЛЧ, имея преимущество в очках в Примере перед своими главными конкурентами...
Матч ЛЧ вызывает огромный интерес.