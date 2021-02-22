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Тухель — о матче с «Атлетико»: «Большое испытание для „Челси“»

22 февраля 2021, 19:45
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель порассуждал о предстоящем матче против «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это большое испытание для нас. «Атлетико» – команда с большим опытом на таком уровне и с очень опытным тренером. Надеюсь, этот матч заставит нас показать свою лучшую игру.

Мы будем играть по-своему, а они по-своему. Всем понятно, что ты получаешь в поединке с «Атлетико»: настоящий бой, опыт, соперника с сильной психологией.

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Все комментарии
112910415
112910415
23 февраля в 09:27
победа Челси не выглядит невероятной !
galem72
galem72
23 февраля в 09:08
Удачи Полосатым!
ЮЗИК
ЮЗИК
22 февраля в 21:52
Примерно равные команды
протон1
протон1
22 февраля в 21:33
как сдержать Суареса? не давать кусать себя!
David Young
David Young
22 февраля в 21:23
Сложно будет обеим командам. Челси, скорее всего, посложней, но шансы на проход дальше примерно равны.
Q-J-G
Q-J-G ответ Федор Паршунин (раскрыть)
22 февраля в 21:20
Кипер "Леванте"- "поймал кураж" и тащил всё, что возможно и не возможно.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Q-J-G (раскрыть)
22 февраля в 20:53
Совершенно верно! Да результаты не впечатляют, но о каком-нибудь серьезном спаде, думаю, говорить не следует. В последних ничейных матчах по модному параметру XG "Атлетико" превосходил своих конкурентов, а в матче с "Леванте" превзошел более чем в два раза. Скорее всего напоминает фатальное невезение, вполне объясняемое стандартной константой "это футбол" и "выигрывает не всегда сильнейшей". Будь в завершающих стадиях более удачливы, свои бы очки набрали и уверенно лидировали бы в таблице. Если будут удачливее, "Челси" может не поздоровится. Хотя пока испанские клубы в Лиге Чемпионов, прямо скажем, не блещут.
drug01
drug01
22 февраля в 20:38
Игра покажет кто сильней
shlomo
shlomo
22 февраля в 20:12
Ну вот тут...при всем уважении к Тухелю и Челси....упорно верю, что Симеоне возьмет свое....ну вот просто верю (тем более, что исполнители голов у Атлетико появились)...и (если можно так назвать) Саурес и Ко сделают свое дело...удачи Испанцам!
dimagas2
dimagas2
22 февраля в 20:10
Это бдет непредсказуемая игра,тем более на нейтральном поле что ставит команды в равныне условия.
Q-J-G
Q-J-G
22 февраля в 20:07
Очень интересно увидеть "Челси" в ЛЧ под руководством нового тренера. Тем более, с таким достойным соперником, как "Атлетико". Внимательно смотрел матч "Атлетико" - "Леванте". Матч, в котором по ударам в створ ворот, по угловым, "Атлетико" переиграло "Леванте":
11:2-удары в створ ворот.
12:2-угловые.

Но в итоге, проиграли... "Леванте" два удара в створ ворот, два забитых мяча в ворота соперника. 100% - реализация!

Удивил тот факт, что игроки "Леванте" перебегали команду Д.Симеоне, что удивило, зная физическую подготовку команды Симеоне, да и тот факт, что играли у себя дома.

Возможно, приберегли силы на матч ЛЧ, имея преимущество в очках в Примере перед своими главными конкурентами...

Матч ЛЧ вызывает огромный интерес.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 февраля в 19:57
Атлитико на раслабоне,Челси на подъёме,прут без поражений,поставлю на них!
Colchoneros
Colchoneros
22 февраля в 19:54
Не только для Челси но и для Атлетико!
STVA 1
STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
22 февраля в 19:51
Я думаю на этом фоне у Челси появляются шансы!
Q-J-G
Q-J-G
22 февраля в 19:47
Сложно не согласиться, хотя "Атлетико" в крайних матчах не впечатляет...
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