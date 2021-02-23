«Ростов» сегодня объявит о расторжении контракта с Еременко

По данным источника, «Ростов» в течение сегодняшнего дня объявит об уходе полузащитника Романа Еременко.
Контракт будет расторгнут по обоюдному согласию сторон и без выплаты компенсации за расторжение.
Еременко играет за «Ростов» с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провел в РПЛ 16 поединков, забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу. Соглашение Еременко с ростовским клубом действует до 2023 года.
Хотя, похоже на манёвр Карпина по омоложению команды - ранее попросили уйти Гацкана, Калачёва, Попова. Теперь вот очередь почти 34-летнего Ерёменко настала.
Игрок по-футбольному умный, и если скинуть 5-6 лет, то сейчас бы разрывал РПЛ.
Хотя, похоже на манёвр Карпина по омоложению команды - ранее попросили уйти Гацкана, Калачёва, Попова. Теперь вот очередь почти 34-летнего Ерёменко настала.
Игрок по-футбольному умный, и если скинуть 5-6 лет, то сейчас бы разрывал РПЛ.