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«Ростов» сегодня объявит о расторжении контракта с Еременко

23 февраля 2021, 10:11

По данным источника, «Ростов» в течение сегодняшнего дня объявит об уходе полузащитника Романа Еременко.

Контракт будет расторгнут по обоюдному согласию сторон и без выплаты компенсации за расторжение.

Еременко играет за «Ростов» с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провел в РПЛ 16 поединков, забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу. Соглашение Еременко с ростовским клубом действует до 2023 года.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
23 февраля в 15:35
Неожиданный поворот.
makkie
makkie ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
23 февраля в 14:37
Договорились по обоюдному согласию.
Может компенсация и была, просто ее не афишировали.
112910415
112910415
23 февраля в 13:30
жаль, отличный игрок !
makkie
makkie
23 февраля в 13:07
Что-то нечистое происходит в Ростове.

Хотя, похоже на манёвр Карпина по омоложению команды - ранее попросили уйти Гацкана, Калачёва, Попова. Теперь вот очередь почти 34-летнего Ерёменко настала.
Игрок по-футбольному умный, и если скинуть 5-6 лет, то сейчас бы разрывал РПЛ.
beefs
beefs
23 февраля в 12:06
похоже в Финляндию потянуло...
sten312
sten312 ответ ildar_3871 (раскрыть)
23 февраля в 12:01
Его послали.....В очередной раз.
Правдин Семён
Правдин Семён
23 февраля в 11:52
Значит, так надо. Конфликт интересов,наверное.
berda2003
berda2003
23 февраля в 11:48
наверное, косо посмотрел на гламурную болонку, и она тявкнула...
pomor45
pomor45
23 февраля в 11:23
Что же гадать? Сказано же - по обоюдному согласию. Вот и ладушки.
Ironigor
Ironigor
23 февраля в 11:21
Что-то не договаривают ?! Придётся ждать развязки !
Союзник противников
Союзник противников
23 февраля в 11:20
Амплуа по жизни :"Блуждающий форвард под кайфом".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 февраля в 11:05
Неужели опять закайфовал?!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
23 февраля в 10:56
Опять нюхал что-то?4
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
23 февраля в 10:54
particular
particular
23 февраля в 10:49
Игрок, который стал ненужным... Финн, которого не ждёт Финляндия...
Q-J-G
Q-J-G
23 февраля в 10:40
Отличный игрок, к сожалению, футбольная карьера "сложилась" не так, как бы хотелось, мог бы добиться намного больше, чем добился...Жаль.
Futurista
Futurista ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
23 февраля в 10:35, ред.
У Дзюбы не спокойна)...бальзама требует..
Всех мужчин с Праздником!...
ildar_3871
ildar_3871
23 февраля в 10:35
Опять кого то послал ?
R0100V
R0100V
23 февраля в 10:31
Мутно всё, видно нашла коса на камень
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
23 февраля в 10:27
Арастумян знает и молчит. Косяк? Хоть так крути, хоть так..все равно косяк. Модно стало на травмы списывать.
Зато душа у всех спокойна).
С праздником! Мужчины!).
Caniggia
Caniggia
23 февраля в 10:26
Что-то там не договаривают. Тёмная история. Просто так резко мосты не сжигают и контракты не разрывают. И резкий уход с поля в последнем кубковом матче с Ахматом, без последующих комментариев, тоже наводит на мысль, что нечист опять Ерёмка.
sv_1969
sv_1969
23 февраля в 10:23
Загубил паренёк свою карьеру... Коксом
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 февраля в 10:22
Чё то Рома совсем потух. Видимо, нюхание дало о себе знать. Теперь или ФНЛ, или Тамбов, что одно и тоже...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
23 февраля в 10:20
В ЦСКА не прижился, спартаку оказался не нужен и из Ростова поперли...
Caniggia
Caniggia
23 февраля в 10:15
Видимо, ещё один мальчик захотел в Тамбов?
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