Канселу признан лучшим игроком матча «Боруссия» М — «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с менхенгладбахской «Боруссией» (2:0).
26-летний португалец отметился результативной передачей, которая помогла «горожанам» открыть счёт в матче.
|Боруссия0 : 2Манчестер Сити
|Матч завершен
Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с менхенгладбахской «Боруссией» (2:0).
26-летний португалец отметился результативной передачей, которая помогла «горожанам» открыть счёт в матче.