ГлавнаяНовости

Канселу признан лучшим игроком матча «Боруссия» М — «Манчестер Сити»

25 февраля 2021, 01:14
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с менхенгладбахской «Боруссией» (2:0).

26-летний португалец отметился результативной передачей, которая помогла «горожанам» открыть счёт в матче.

Все новости
Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» по итогам февраля
Сегодня, 21:06 ФотоКомментарии6
ОфициальноРондон — лучший игрок матча ЦСКА — «Ахмат»
Сегодня, 16:04 Комментарии5
Головин – лучший игрок «Монако» по итогам февраля
Вчера, 21:13 Комментарии33
Месси признан лучшим игроком в Ла Лиге по итогам февраля
Вчера, 20:41 Комментарии17
ОфициальноБруну и Лингард — в числе претендентов на награду лучшему игроку месяца АПЛ
Вчера, 16:33 Комментарии12
ОфициальноТухель сразится с Гвардиолой за титул лучшего тренера АПЛ по итогам февраля
Вчера, 16:25 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
25 февраля в 01:22
Обмен Канселу на Данилу - это, конечно, развод года) Бентанкура бы лучше обменяли на кого-нибудь)
allemz
allemz
25 февраля в 01:20
Гений на Канселу вовремя вырвался из туринского плена.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100