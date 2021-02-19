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Модрич в третий раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Реале»

19 февраля 2021, 08:17

Полузащитник «Реала» Лука Модрич признан лучшим игроком мадридского клуба по итогам января.

Для хорватского хавбека это уже третья награда лучшему игроку месяца подряд. Лука прокомментировал событие:

Я хочу еще раз поблагодарить людей за поддержку и любовь, которую они мне дают. Я очень доволен этой наградой.

Позади очень хорошая неделя, в которой мы одержали три очень важные победы. Кроме того, мы показали хорошую игру, особенно в двух последних матчах против «Хетафе» и «Валенсии». Теперь хотим, чтобы это продолжалось.

Модрич в третий раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Реале»

Недавно сообщалось, что Модрич согласовал детали нового контракта с «Реалом».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
19 февраля в 19:20
Отличная работа
Ironigor
Ironigor
19 февраля в 11:08
Модрич настоящая рабочая лошадка Реала. Молодец парнишка.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 февраля в 10:54
Модрич как хорошее вино. Футболист - умничка.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
19 февраля в 10:07
Что сказать- молодец!
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
19 февраля в 09:22
заслужил
mihaluch
mihaluch
19 февраля в 08:56
Признали лучшим значит лучший.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
19 февраля в 08:32
В "Реале" до сих пор игру делают возрастные игроки при помощи которых Зидан брал главный европейский трофей - Лигу Чемпионов. Потребность во вливании в состав молодых звезд назревает все больше. А пока Модрича с достойной игрой и заслуженным призом!
ДСА
ДСА
19 февраля в 08:29
Молодых и перспективных в Реале похоже нет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 февраля в 08:19
Модрич молодца,так держать!
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