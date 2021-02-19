Модрич в третий раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Реале»

Полузащитник «Реала» признан лучшим игроком мадридского клуба по итогам января.

Для хорватского хавбека это уже третья награда лучшему игроку месяца подряд. Лука прокомментировал событие:

Я хочу еще раз поблагодарить людей за поддержку и любовь, которую они мне дают. Я очень доволен этой наградой.

Позади очень хорошая неделя, в которой мы одержали три очень важные победы. Кроме того, мы показали хорошую игру, особенно в двух последних матчах против «Хетафе» и «Валенсии». Теперь хотим, чтобы это продолжалось.