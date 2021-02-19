ГлавнаяНовости

Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

19 февраля 2021, 16:12

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

В первом матче 1/8 финала ЛЧ парижская команда разгромила в гостях «Барселону» (4:1). Мбаппе в этой встрече сделал хет-трик.

Также на звание игрока недели претендовали Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) и Сержиу Оливейра («Порту»).

Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Все новости
Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» по итогам февраля
Сегодня, 21:06 ФотоКомментарии12
ОфициальноРондон — лучший игрок матча ЦСКА — «Ахмат»
Сегодня, 16:04 Комментарии5
Головин – лучший игрок «Монако» по итогам февраля
Вчера, 21:13 Комментарии33
Месси признан лучшим игроком в Ла Лиге по итогам февраля
Вчера, 20:41 Комментарии17
ОфициальноБруну и Лингард — в числе претендентов на награду лучшему игроку месяца АПЛ
Вчера, 16:33 Комментарии12
ОфициальноТухель сразится с Гвардиолой за титул лучшего тренера АПЛ по итогам февраля
Вчера, 16:25 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
21 февраля в 14:02
не Месси, он же забил, аж с пенальти
Funny_Smailik
Funny_Smailik
20 февраля в 10:54
По мне Холланд лучше лягушатника. ☺️
амурец
амурец
20 февраля в 02:15
заслужил конечно, хотя и Холанд молодец, всё таки забивал то он Севилье, играй он с Барселоной тоже бы хет-трик сделал
andrefino13
andrefino13
19 февраля в 23:56
Смотрел матч, Мбапе играл шикарно. Это победа благодаря ему.
LogvinovSerj
LogvinovSerj
19 февраля в 22:56
А мне кажется Холанд должен быть объективно! Да и что сравнивать нынешнюю, убитую бармолеем Барселону с Севильей, которой кстати каталонцы тоже проиграли... Холланд играл с профессионалами и смог забить 2 мяча, Мбаппе по сути дела забил три на тренировке
95-shishani-95
95-shishani-95
19 февраля в 19:19
Ещё бы
Q-J-G
Q-J-G ответ Q-J-G (раскрыть)
19 февраля в 18:14
Круто, это, когда "Боруссия" Дортмунд, проигрывая в гостях "Севильи" на седьмой минуте матча, выиграла в итоге у "Севильи" 2:3, благодаря двум мячам в ворота "Севильи", которые забил Эрлинг Холанд, на 27 и 43 минуте!
ЮЗИК
ЮЗИК
19 февраля в 18:08
Больше всех заслужил
Q-J-G
Q-J-G
19 февраля в 18:04, ред.
Тот, кто пишет, что это круто хет-трик в ворота "Барселоны"....

Что же в этом "крутого", если от "Барселоны" той "Барселоны"- Хосепа Гвардиолы, осталось только название команды.... Защита, "проходной двор", нападение отсутствует, после того как "выдавили" Л.Суареса, тренер команды, де-юре, есть тренер, де-факто, его нет, так как, нет ни стратегии, ни тактики, ничего нет! И в заключение всего этого, растерянный, беспомощный капитан команды, растерянный беспомощный, как и вся команда, в том числе и тренер....
Сантус
Сантус
19 февраля в 17:56
    eleven LC
    eleven LC
    19 февраля в 17:37
    Хет-трик на Камп Ноу это круто,как минимум игрок недели в лч!
    A.S.A
    A.S.A
    19 февраля в 16:49
    Ну тут без вариантов, похоронил Барселону своими выстрелами
    Холланд конечно же тоже молодец, удачи обоим!
    aventure61
    aventure61
    19 февраля в 16:46
    хочется чтобы максимку обломали поскорее,скромнее надо быть. сравнение месси,роналду с холландом и обезьяной неуместно.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    19 февраля в 16:34
    И голы были красивыми, трудовыми. Не как у Месси конечно в этом матче, но всё же.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    19 февраля в 16:33
    Так оно и есть.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    19 февраля в 16:31
    3 забил,лучший!
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    19 февраля в 16:27
    В ворота Севильи сложнее голы забивать и состав у БД слабее, поэтому можно и Холанда назвать лучшим.
    Q-J-G
    Q-J-G
    19 февраля в 16:18
    Этот факт не удивляет!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100