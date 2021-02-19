Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
В первом матче 1/8 финала ЛЧ парижская команда разгромила в гостях «Барселону» (4:1). Мбаппе в этой встрече сделал хет-трик.
Также на звание игрока недели претендовали Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) и Сержиу Оливейра («Порту»).
Что же в этом "крутого", если от "Барселоны" той "Барселоны"- Хосепа Гвардиолы, осталось только название команды.... Защита, "проходной двор", нападение отсутствует, после того как "выдавили" Л.Суареса, тренер команды, де-юре, есть тренер, де-факто, его нет, так как, нет ни стратегии, ни тактики, ничего нет! И в заключение всего этого, растерянный, беспомощный капитан команды, растерянный беспомощный, как и вся команда, в том числе и тренер....
Что же в этом "крутого", если от "Барселоны" той "Барселоны"- Хосепа Гвардиолы, осталось только название команды.... Защита, "проходной двор", нападение отсутствует, после того как "выдавили" Л.Суареса, тренер команды, де-юре, есть тренер, де-факто, его нет, так как, нет ни стратегии, ни тактики, ничего нет! И в заключение всего этого, растерянный, беспомощный капитан команды, растерянный беспомощный, как и вся команда, в том числе и тренер....
Холланд конечно же тоже молодец, удачи обоим!
Холланд конечно же тоже молодец, удачи обоим!