Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

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19 февраля 2021, 16:12

Нападающий ПСЖ признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

В первом матче 1/8 финала ЛЧ парижская команда разгромила в гостях «Барселону» (4:1). Мбаппе в этой встрече сделал хет-трик.

Также на звание игрока недели претендовали Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) и Сержиу Оливейра («Порту»).