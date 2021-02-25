Гвардиола: «Учитывая игру „Баварии“, не думаю, что мы фавориты этой ЛЧ»

Главный тренер «Манчестер Сити» дал комментарий после гостевой победы над «Боруссией» М (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В целом это был хороший матч. Мы контролировали игру, но упустили шанс в концовке. К сожалению, мы были недостаточно хладнокровны в атаке, особенно во время выходов один на один с голкипером. Мы должны улучшить этот аспект.

Должен ли «Сити» считаться фаворитом Лиги чемпионов? Когда я смотрю на то, как вчера играла «Бавария» [в матче с «Лацио» (4:1)], то я так не думаю. Сделать так, чтобы игроки восстановились и были в своих наилучших кондициях — это непростая задача. Если люди хотят считать нас фаворитами — пускай, мы это принимаем.