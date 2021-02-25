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Гвардиола: «Учитывая игру „Баварии“, не думаю, что мы фавориты этой ЛЧ»

25 февраля 2021, 04:15
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после гостевой победы над «Боруссией» М (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В целом это был хороший матч. Мы контролировали игру, но упустили шанс в концовке. К сожалению, мы были недостаточно хладнокровны в атаке, особенно во время выходов один на один с голкипером. Мы должны улучшить этот аспект.

Должен ли «Сити» считаться фаворитом Лиги чемпионов? Когда я смотрю на то, как вчера играла «Бавария» [в матче с «Лацио» (4:1)], то я так не думаю. Сделать так, чтобы игроки восстановились и были в своих наилучших кондициях — это непростая задача. Если люди хотят считать нас фаворитами — пускай, мы это принимаем.

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Все комментарии
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
25 февраля в 07:18
Пеп всегда был тактичным
ДСА
ДСА
25 февраля в 06:16
Пара неудачных матчей и у Баварии может быть.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
25 февраля в 05:38
Немецкий каток разгонит кого угодно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 февраля в 05:03
Реально оценивает ситуацию. Фаворитов несколько...
Beka_byaka
Beka_byaka
25 февраля в 04:57
Для хлоднокровности в атаке нужен снайпер нападающий. Без такового сложно будет.
Василий 50
Василий 50
25 февраля в 04:46
Он не выиграет ЛЧ.
beefs
beefs
25 февраля в 04:18
Что жим, жим, не трусь, вперёд...
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