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Нойхаус: «В ответном матче с „Сити“ нужно будет действовать смелее»

25 февраля 2021, 06:02
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Боруссии» М Флориан Нойхаус прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы хотели быть смелыми с нашими ограниченными шансами, и я чувствовал, что временами у нас это неплохо получалось. «Сити» играл очень высоко, и если бы мы лучше пасовали им за спину, то могли бы рассчитывать на нечто большее. В ответной игре мы должны действовать смелее.

«Ман Сити» очень хорошо контролировал мяч, и это означало, что нам пришлось изрядно побегать сегодня. У нас возникали случайные моменты в контратаках, но нам не удавалось чётко их использовать.

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Все комментарии
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
25 февраля в 09:24
В ответке вам надо просто сыграть достойно и не проиграть крупно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 февраля в 08:32
Повезло что всего о-2
mihaluch
mihaluch
25 февраля в 06:20
Боруссии было не в протык.
ДАША Д
ДАША Д
25 февраля в 06:18
Уже терять нечего, нужно хоть гол забить.
ЮЗИК
ЮЗИК
25 февраля в 06:09
Поздно пить боржоми
R0100V
R0100V
25 февраля в 06:09
И раскрутиться на 4-0
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