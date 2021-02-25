Нойхаус: «В ответном матче с „Сити“ нужно будет действовать смелее»

Полузащитник «Боруссии» М прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы хотели быть смелыми с нашими ограниченными шансами, и я чувствовал, что временами у нас это неплохо получалось. «Сити» играл очень высоко, и если бы мы лучше пасовали им за спину, то могли бы рассчитывать на нечто большее. В ответной игре мы должны действовать смелее.

«Ман Сити» очень хорошо контролировал мяч, и это означало, что нам пришлось изрядно побегать сегодня. У нас возникали случайные моменты в контратаках, но нам не удавалось чётко их использовать.