Муриэль: «Мы определённо чувствуем, что с нами поступили несправедливо»

Нападающий «Аталанты» дал комментарий после домашнего поражения от «Реала» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы определённо чувствуем, что с нами поступили несправедливо. Мы посмотрели повтор в перерыве, и красная карточка [Ремо Фройлеру] действительно была чрезмерным наказанием, и выбила нас из колеи. У нас был определённый план на игру, и это удаление изменило всё, что мы хотели сделать.

Я думаю, мы очень неплохо справились, оставив исход противостояния открытым. Выход в четвертьфинал не является чем-то невозможным, и у нас будет шанс в ответной игре.