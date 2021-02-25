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Муриэль: «Мы определённо чувствуем, что с нами поступили несправедливо»

25 февраля 2021, 05:10
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль дал комментарий после домашнего поражения от «Реала» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы определённо чувствуем, что с нами поступили несправедливо. Мы посмотрели повтор в перерыве, и красная карточка [Ремо Фройлеру] действительно была чрезмерным наказанием, и выбила нас из колеи. У нас был определённый план на игру, и это удаление изменило всё, что мы хотели сделать.

Я думаю, мы очень неплохо справились, оставив исход противостояния открытым. Выход в четвертьфинал не является чем-то невозможным, и у нас будет шанс в ответной игре.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 февраля в 09:16
а ничью - то могли и удержать
shlifen
shlifen ответ NOVA (раскрыть)
25 февраля в 08:59, ред.
Простите, о какой грубой игре вы говорите? Вы точно смотрели матч? Там был прыжок в ноги, подкат сзади или удар открытыми шипами?? В моменте с красной карточкой - обычный себе фол (с приёмом на бедро) каких каждый матч море - вы предлагаете каждый такой фол награждать минимум жёлтой??
Опять же - фол был. Спор лишь только в мере наказания (жёлтая или красная)...
Василий 50
Василий 50
25 февраля в 07:54
Судья помог не им
Ironigor
Ironigor
25 февраля в 07:47
Просто Судья родом из Гондураса !!!
NOVA
NOVA
25 февраля в 05:49
может если бы не удаление, Реал забил бы еще больше, так что считай вам повезло еще!!! а удаление за такую грубую игру было по делу, надо так судьям всегда поступать, а то травмы игроков тоже ни кого не устраивают, я думаю!!!
VAN ARM
VAN ARM
25 февраля в 05:32
Это игра))) вам просто не повезло )) но и победы вы не заслужили)))
mihaluch
mihaluch
25 февраля в 05:20
Удаление было не справедливым.
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