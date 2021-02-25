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Моуриньо: «Алли не выглядел свежим, но он нужен нам при таком графике»

25 февраля 2021, 04:40
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсбергМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал победу над «Вольфсбергом» (4:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, а также оценил игру хавбека «шпор» Деле Алли и заменившего его нападающего Дэйна Скарлетта. В этом матче Алли отметился голом и двумя результативными передачами.

Хороший вечер. Настрой команды был очень хорошим, что было очень важно. Было забито несколько потрясающих голов. Не было травм, а молодёжь получила игровое время.

Чтобы обыгрывать таких соперников, нужно показывать хорошую игру. Их здорово натренировали играть в пять защитников, но с двумя быстрыми нападающими.

Мне не нужно комментировать гол Алли, потому что его увидят все. На мой взгляд, он очень хорошо действовал в атаке. Он не выглядел свежим, но сейчас, когда мы играем каждые 3 дня, он будет нам полезен.

Что касается Дэйна, он обладает невероятным талантом. Я не хочу говорить слишком много, потому что завтра я приеду на базу, и тренер молодёжки меня убьёт. Я просто хочу сказать, что в следующем месяце ему исполнится 17, и я хочу, чтобы в следующем сезоне он был частью основной команды. Он огромный талант.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
25 февраля в 06:05
В такой игре любых игроков можно выпускать.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
25 февраля в 04:46
Его скоро уволят.
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