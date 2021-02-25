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Куртуа: «Не ожидал такого спокойного вечера у своих ворот»

25 февраля 2021, 05:34
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал выездную победу над «Аталантой» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Я не ожидал такого спокойного вечера у своих ворот. Красная карточка помогла в этом отношении, поскольку соперник не мог так много атаковать и делал акцент на контратаки.

На этой неделе мы много работали над стандартными положениями, чтобы постараться заставить их менять свои позиции, так как мы знаем, что это классная команда.

Мы были очень сконцентрированы. Гол в гостях имеет большое значение, но в ответном матче будет другая игра. Выступать в Лиге чемпионов всегда нелегко.

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Все комментарии
galem72
galem72
25 февраля в 11:09
Штилеру нужно было ещё парочку игроков убрать в начале матча, чтоб куртуе вообще можно было не выходить в раму.
Q-J-G
Q-J-G
25 февраля в 08:16
Если бы судья удалил ещё одного игрока "Аталанты", вечер был бы ещё спокойнее)
Leha-ha50
Leha-ha50
25 февраля в 08:08
Судья позаботился о твоем спокойствии.
Ironigor
Ironigor
25 февраля в 07:53
Куртуа в после матчевом интервью, - "Дай бог здоровья гр.судье из Гондураса".
ТТ
ТТ
25 февраля в 07:45
Наличие красной карточки у соперников способствовало к повышению самооценки. !
mihaluch
mihaluch
25 февраля в 06:24
Красная карточка решила исход.
ОПС
ОПС
25 февраля в 05:51
Нервная система не пострадала.
ABir
ABir
25 февраля в 05:51
Реал в очередной раз подтвердил свой более высокий класс и статус фаворита в в европейских клубных турнирах
Mangur
Mangur
25 февраля в 05:34
Понты. Одни понты
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