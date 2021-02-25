Куртуа: «Не ожидал такого спокойного вечера у своих ворот»

Вратарь «Реала» прокомментировал выездную победу над «Аталантой» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Я не ожидал такого спокойного вечера у своих ворот. Красная карточка помогла в этом отношении, поскольку соперник не мог так много атаковать и делал акцент на контратаки.

На этой неделе мы много работали над стандартными положениями, чтобы постараться заставить их менять свои позиции, так как мы знаем, что это классная команда.

Мы были очень сконцентрированы. Гол в гостях имеет большое значение, но в ответном матче будет другая игра. Выступать в Лиге чемпионов всегда нелегко.