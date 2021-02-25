Мостовой: «„Краснодар“ усложнил задачу, пропустив третий мяч от „Динамо“ З»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы между загребским «Динамо» и «Краснодаром».

Те, кто трезво оценивают ситуацию, понимают, что тяжело будет. Но ни один тренер, ни один футболист — никто не скажет, что вот мы приезжаем, мы знаем, что не выиграем. Все надеются на какие-то чудеса. И они, кстати, часто бывают в футболе. «Краснодар» себе усложнил задачу тем, что он пропустил дома третий мяч. Потому что даже при счете 2:2, я бы сказал: а что здесь такого? Выигрывай с любым счетом и проходи дальше. Поэтому, конечно, будет сложно. Плюс мы видели, что в обороне у «Краснодара» были большие проблемы. И это в матче против загребского «Динамо», далеко не топовой команды. Но, когда такой счет в первой игре, главное — как можно быстрее забить первый мяч, а дальше уже шашки наголо и надо уже рисковать по полной — это то, что «Краснодар» умеет делать. По крайней мере умел. Сейчас, после перерыва, я не знаю что — два поражения...

Прогноз на матч? Ну, если, может, вничью сыграть смогут. Пройти сложно будет. Думаю, что «Динамо» не отпустит. Как мне кажется, дальше в турнире загребское «Динамо» пройдет.