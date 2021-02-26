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Бубнов: «Если бы Агкацев играл и в Краснодаре, возможно, всё было бы иначе»

26 февраля 2021, 04:31
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры «Краснодара» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» (0:1), отдельно отметив выступление 19-летнего голкипера «быков» Станислава Агкацева. В первой домашней встрече с «Динамо» (2:3) ворота «Краснодара» защищал Евгений Городов.

В целом, если говорить безотносительно результата первой встречи, игра была равной. «Краснодар» активно начал, в первом тайме у «быков» было два хороших момента. Вандерсон из выгодной позиции пробил во вратаря, а в концовке тайма Кабелла не попал в створ с близкой дистанции. До этого француз же привёз гол в свои ворота, совершив грубую ошибку в центре. Справедливости ради, нужно отметить, что в том эпизоде у Загреба не было численного преимущества, но хозяева здорово разыграли мяч.

«Динамо» очень плотно и организованно оборонялось, быстро возвращалось из атаки, мгновенно всё перекрывало. У «Краснодара» почти ничего не получалось впереди, мелкий и средний пас не проходил, не работали и забросы на фланги. Подопечные Мусаева всё время находились под давлением соперника на чужой половине поля, почти не имели времени на спокойное принятие решения, а также свободных зон. В обоих матчах Загреб победил, в первую очередь, за счёт высокой организации игры, особенно в обороне. Да и впереди был неплох, во втором тайме домашней встречи даже совершил больше перспективных подходов.

Возможно, защищай ворота «Краснодара» в первой встрече Агкацев, события в противостоянии развивались бы иначе. Молодой голкипер сыграл надёжно, не допустил ошибок, а в паре эпизодов выручил команду. Это, пожалуй, единственный момент со знаком «плюс».

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G ответ Федор Паршунин (раскрыть)
26 февраля в 09:08
Жаль, что в первом матче Станислав не защищал ворота "Краснодара", всё могло бы сложиться по-другому, и в первую очередь, конечный результат по итогам двух матчей. В дебютном для себя матче, в возрасте 19 лет, играл хорошо, и уверенно, в "гостевом"матче в отличие от Е.Городова, который играл в "домашнем" матче. Хочется верить в то, что у Матвея Сафонова появился надёжный "дублёр".
Федор Паршунин
Федор Паршунин
26 февраля в 07:43
На "Краснодар" в ответном матче мало кто рассчитывал, но надежда была. Станиславу вынужденно пришлось занять место в воротах и эта линия перед матчем вызывала наибольшие опасения. Но молодой голкипер оказался чуть ли не единственным светлым пятном в игре "Краснодара". К сожалению все остальные подвели, и как не печально - ожидаемо подвели.
Василий 50
Василий 50
26 февраля в 04:41
История не терпит... Бубнова.
Остапчук 67
Остапчук 67
26 февраля в 04:40
Снова Оракул выполз.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
26 февраля в 04:32
Если бы, да кабы...
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