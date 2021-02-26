Бубнов: «Если бы Агкацев играл и в Краснодаре, возможно, всё было бы иначе»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры «Краснодара» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» (0:1), отдельно отметив выступление 19-летнего голкипера «быков» . В первой домашней встрече с «Динамо» (2:3) ворота «Краснодара» защищал .

В целом, если говорить безотносительно результата первой встречи, игра была равной. «Краснодар» активно начал, в первом тайме у «быков» было два хороших момента. Вандерсон из выгодной позиции пробил во вратаря, а в концовке тайма Кабелла не попал в створ с близкой дистанции. До этого француз же привёз гол в свои ворота, совершив грубую ошибку в центре. Справедливости ради, нужно отметить, что в том эпизоде у Загреба не было численного преимущества, но хозяева здорово разыграли мяч.

«Динамо» очень плотно и организованно оборонялось, быстро возвращалось из атаки, мгновенно всё перекрывало. У «Краснодара» почти ничего не получалось впереди, мелкий и средний пас не проходил, не работали и забросы на фланги. Подопечные Мусаева всё время находились под давлением соперника на чужой половине поля, почти не имели времени на спокойное принятие решения, а также свободных зон. В обоих матчах Загреб победил, в первую очередь, за счёт высокой организации игры, особенно в обороне. Да и впереди был неплох, во втором тайме домашней встречи даже совершил больше перспективных подходов.

Возможно, защищай ворота «Краснодара» в первой встрече Агкацев, события в противостоянии развивались бы иначе. Молодой голкипер сыграл надёжно, не допустил ошибок, а в паре эпизодов выручил команду. Это, пожалуй, единственный момент со знаком «плюс».