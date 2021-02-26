Мусаев: «Надо всё проанализировать и понять, как двигаться дальше»

Главный тренер «Краснодара» после поражения от загребского «Динамо» (0:1) и вылета своей команды из Лиги Европы подвёл итоги выступления своей команды в еврокубках.

Не согласен, что первый тайм был провальный. Конечно, хотелось бы больше активности, больше остроты. Было много упущено в первой игре. Вроде хорошо контролировали мяч, но остроты было недостаточно, чтобы победить.

После перерыва важно было добавить давление, чтобы могли быть передачи с фланга, в разрез в центр. Была надежда, что игроки выйдут со скамейки и освежат игру. К сожалению, результат остался тот же.

Сейчас надо все мысли в голове переварить. Конечно, есть ошибки, которые мы допустили. Есть брать в целом нашу европейскую кампанию, то это был наш первый опыт в Лиге чемпионов. Для нас было большим успехом туда попасть.

Мы испытывали там большие трудности с составом. Но проявили характер и смогли выйти из группы. Сейчас состав более-менее стабилизировался, на эти игры с загребским «Динамо» были большие надежды, итог сильно нас расстроил.

Не могу сейчас ответить, будет ли голкипер этой игры у нас основным на следующие ближайшие матчи. Надо всё обдумать. Я рад дебюту Агкацева, надёжно сыграл. Это первая игра парня. Сейчас надо проанализировать и понять, как двигаться дальше.