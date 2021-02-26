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Мусаев: «Надо всё проанализировать и понять, как двигаться дальше»

26 февраля 2021, 01:35
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от загребского «Динамо» (0:1) и вылета своей команды из Лиги Европы подвёл итоги выступления своей команды в еврокубках.

Не согласен, что первый тайм был провальный. Конечно, хотелось бы больше активности, больше остроты. Было много упущено в первой игре. Вроде хорошо контролировали мяч, но остроты было недостаточно, чтобы победить.

После перерыва важно было добавить давление, чтобы могли быть передачи с фланга, в разрез в центр. Была надежда, что игроки выйдут со скамейки и освежат игру. К сожалению, результат остался тот же.

Сейчас надо все мысли в голове переварить. Конечно, есть ошибки, которые мы допустили. Есть брать в целом нашу европейскую кампанию, то это был наш первый опыт в Лиге чемпионов. Для нас было большим успехом туда попасть.

Мы испытывали там большие трудности с составом. Но проявили характер и смогли выйти из группы. Сейчас состав более-менее стабилизировался, на эти игры с загребским «Динамо» были большие надежды, итог сильно нас расстроил.

Не могу сейчас ответить, будет ли голкипер этой игры у нас основным на следующие ближайшие матчи. Надо всё обдумать. Я рад дебюту Агкацева, надёжно сыграл. Это первая игра парня. Сейчас надо проанализировать и понять, как двигаться дальше.

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Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora
26 февраля в 09:37
Конкретно Мусаев должен двигаться к выходу.
Leha-ha50
Leha-ha50
26 февраля в 02:18
Анализ может сильно не понравиться. Скучно играли, ни одной острой комбинации , ударов минимум, полный сумбур. Краснодар сегодня удивил своей беспомощностью , очень много ошибок в передачах , потери при обводках просто зашкаливают. Когда скатились на навесы , стало ясно , что игру не спасти. Динамо очень грамотно оборонялось, верховую борьбу выиграли с огромным преимуществом. В целом счет закономерен, даже на ничью быки не наиграли.
Всем здоровья.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
26 февраля в 02:16
Это был ваш первый успех, потому что вы слили "Олимпиакосу" с составом, набранным со свободных агентов, 1-6)

Теперь ваш опыт привел к тому, что вы опять полностью были вынесены клубом, который по цене игроков опять вам уступает в полтора раза.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
26 февраля в 01:56
Ого, правда? Вот прямо проанализировать и прямо двигаться дальше? Информативно-информативно. Надеюсь анализ приведёт к тому, что проблема в тренере, а не в игроках.
1bear
1bear
26 февраля в 01:37, ред.
проанализировать и....уйти в отставку....только кто ж его отставит????
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