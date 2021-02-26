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19-летний Агкацев прокомментировал свой дебют в воротах «Краснодара»

26 февраля 2021, 02:53
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

19-летний вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев дал комментарий после своей дебютной игры за основную команду в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (0:1).

Наш разговор [с Мурадом Мусаевым] был вчера вечером. Он подошёл и спросил, как дела, как состояние. Сказал, что я, возможно, выйду в стартовом составе. Спросил, уверен ли я. Я ответил, что уверен в своих силах. На удивление хорошо провёл ночь перед игрой.

Когда вышел на поле, было небольшое волнение, но парни поддержали. Пару уверенных действий в начале матча, и всё нормально.

Наверное, суетились немного, хотели быстро забить, поэтому немного не получалось. Видно было, что все старались. В перерыве нам сказали, что надо забивать быстрый гол. Ребята старались забить, но впереди немного не получалось.

Чувствую ли, что после этого матча могу закрепиться в основном составе? Может быть.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
26 февраля в 05:17
Выпустили на убой, но он выдержал.
Q-J-G
Q-J-G
26 февраля в 02:54
Для дебюта хорошо играл!
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