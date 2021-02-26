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Ионов: «Мы расстроены, что так плохо сыграли. Что делать — я не знаю»

26 февраля 2021, 02:01
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов дал комментарий после поражения от загребского «Динамо» (0:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вылета своей команды из турнира.

Сложно сейчас что-то говорить. Мне кажется, не было давления, много ошибок. Хотели забить быстрый гол, но понимали, что будет тяжёлая игра. В перерыве матча тренер сказал, что надо бить, положить мяч.

Не мне ставить оценки команде за сезон в еврокубках. Мы расстроены, что так плохо сыграли. Ну что делать, я не знаю. Будем разбираться.

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Leha-ha50
Leha-ha50
26 февраля в 02:21
А мы как расстроены. Жаль. Но шансов не было изначально.
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