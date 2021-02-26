Ионов: «Мы расстроены, что так плохо сыграли. Что делать — я не знаю»

Полузащитник «Краснодара» дал комментарий после поражения от загребского «Динамо» (0:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вылета своей команды из турнира.

Сложно сейчас что-то говорить. Мне кажется, не было давления, много ошибок. Хотели забить быстрый гол, но понимали, что будет тяжёлая игра. В перерыве матча тренер сказал, что надо бить, положить мяч.

Не мне ставить оценки команде за сезон в еврокубках. Мы расстроены, что так плохо сыграли. Ну что делать, я не знаю. Будем разбираться.