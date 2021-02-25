Кавазашвили: «Помазун может отобрать роль основного голкипера у Акинфеева»

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал возвращение в ЦСКА вратаря Ильи Помазуна, который выступал за «Урал» на правах аренды.
Если Помазун сегодня вернётся в ЦСКА и уверенно заиграет, Акинфеев, при всём к нему уважении, постепенно уступит место талантливому вратарю и перейдёт на тренерскую работу. Это шанс для Ильи. Найдя своё место в воротах, он даже Акинфееву его не отдаст. Вратарь должен быть голодным на игру, но не жадным. Он должен осваивать, кушать, глотать вратарское место. И, конечно, держать себя в ежовых рукавицах, чтобы не иметь высокого самомнения.
Точно такая же ситуация, как сейчас в ЦСКА, у нас была с Яшиным в сборной. Когда он уже заканчивал, меня начали ставить в основной состав. Семидесятый год, чемпионат мира в Мексике. Льва Ивановича туда сначала не взяли, но после того, как сломался Рудаков, вызвали Яшина. Он приехал третьим вратарём, однако играл-то во всех матчах я.
Илья отличный вратарь, он это подтверждал не один раз. Да, сейчас у него реальный шанс поиграть в основе ЦСКА, но только все же думаю, до возвращения Игоря. Ну , а если Илье удасться ну очень себя проявить, то возможно будет и ротация. Игорю с каждым годом труднее будет восстанавливаться, да и колено постоянно дает о себе знать.
Удачи Илье и главное - не робеть, парень уже не мальчик, опыт есть.
Всем здоровья.
Илья отличный вратарь, он это подтверждал не один раз. Да, сейчас у него реальный шанс поиграть в основе ЦСКА, но только все же думаю, до возвращения Игоря. Ну , а если Илье удасться ну очень себя проявить, то возможно будет и ротация. Игорю с каждым годом труднее будет восстанавливаться, да и колено постоянно дает о себе знать.
Удачи Илье и главное - не робеть, парень уже не мальчик, опыт есть.
Всем здоровья.