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Кавазашвили: «Помазун может отобрать роль основного голкипера у Акинфеева»

25 февраля 2021, 23:30

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал возвращение в ЦСКА вратаря Ильи Помазуна, который выступал за «Урал» на правах аренды.

Если Помазун сегодня вернётся в ЦСКА и уверенно заиграет, Акинфеев, при всём к нему уважении, постепенно уступит место талантливому вратарю и перейдёт на тренерскую работу. Это шанс для Ильи. Найдя своё место в воротах, он даже Акинфееву его не отдаст. Вратарь должен быть голодным на игру, но не жадным. Он должен осваивать, кушать, глотать вратарское место. И, конечно, держать себя в ежовых рукавицах, чтобы не иметь высокого самомнения.

Точно такая же ситуация, как сейчас в ЦСКА, у нас была с Яшиным в сборной. Когда он уже заканчивал, меня начали ставить в основной состав. Семидесятый год, чемпионат мира в Мексике. Льва Ивановича туда сначала не взяли, но после того, как сломался Рудаков, вызвали Яшина. Он приехал третьим вратарём, однако играл-то во всех матчах я.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
26 февраля в 09:15
Пример с Яшиным не совсем удачный. Яшину в 1970 году был УЖЕ 41 год! А Акинфееву сейчас ВСЕГО 34 года!
Илья и без наших подсказок понимает, что у него появился шанс, который он постарается не упустить.
ABir
ABir
26 февраля в 07:07
Не что не вечно под Луной
ermak6848
ermak6848
26 февраля в 06:45
Смена - ротация кадров нужна любому футбольному клубу
ЮЗИК
ЮЗИК
26 февраля в 03:51
Это только предположение
Октябрь 1917
Октябрь 1917
26 февраля в 01:27
Тяжело ему будет
Gahi
Gahi
26 февраля в 00:08
Как нельзя заменить в Ювентусе Джанлуиджи Буффона, так и в ЦСКА Игоря Акинфеева пока они играют. Удачи
Leha-ha50
Leha-ha50
26 февраля в 00:08
Начал про армейцев , а зокончил про себя - оригинально.
Илья отличный вратарь, он это подтверждал не один раз. Да, сейчас у него реальный шанс поиграть в основе ЦСКА, но только все же думаю, до возвращения Игоря. Ну , а если Илье удасться ну очень себя проявить, то возможно будет и ротация. Игорю с каждым годом труднее будет восстанавливаться, да и колено постоянно дает о себе знать.
Удачи Илье и главное - не робеть, парень уже не мальчик, опыт есть.
Всем здоровья.
Остапчук 67
Остапчук 67
26 февраля в 00:02
Все может быть
Союзник противников
Союзник противников
25 февраля в 23:55
Ещё один "тарасовский мечтатель",кормящийся воспоминаниями и тайными надеждами.Не тот случай и оснований у Помазуна для триумфа пока нет.Что,его в Кубке не выпускали???ПОлучается немного в "Урале"? Это не аргумент,а уровень таланта не тот.
mihaluch
mihaluch
25 февраля в 23:55
Кто его знает в настоящее время всё возможно.
Q-J-G
Q-J-G
25 февраля в 23:54
Может, вопрос только в том, когда....
SHMEL
SHMEL
25 февраля в 23:49
Пока что год-два ему будет трудно Игоря подвинуть.
sv_1969
sv_1969
25 февраля в 23:47
Это хорошо если так
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 февраля в 23:36
Ещё года 2 Игоря ему не свергнуть!
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