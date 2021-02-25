Кавазашвили: «Помазун может отобрать роль основного голкипера у Акинфеева»

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал возвращение в ЦСКА вратаря , который выступал за «Урал» на правах аренды.

Если Помазун сегодня вернётся в ЦСКА и уверенно заиграет, Акинфеев, при всём к нему уважении, постепенно уступит место талантливому вратарю и перейдёт на тренерскую работу. Это шанс для Ильи. Найдя своё место в воротах, он даже Акинфееву его не отдаст. Вратарь должен быть голодным на игру, но не жадным. Он должен осваивать, кушать, глотать вратарское место. И, конечно, держать себя в ежовых рукавицах, чтобы не иметь высокого самомнения.