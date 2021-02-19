В «Роторе» ждут от «Тамбова» подтверждения участия в матче РПЛ

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский заявил, что клуб ожидает от «Тамбова» подтверждения участия в матче 20-го тура РПЛ , который состоится 26 февраля.

Информации от них не поступало. Неделя до игры, они обязаны прислать письмо. Завтра, надеюсь, все прояснится, обратимся и в клуб, и в лигу, чтобы нам разъяснили. У нас сейчас все в подвешенном состоянии. Команда в Турции на сборах, запланирован самолет сразу в Саранск. Команда готовится к предстоящему туру как обычно. Сейчас им надо заявить игроков и, как я понимаю, заключать новые контракты или договариваться об аренде.