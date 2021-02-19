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В «Роторе» ждут от «Тамбова» подтверждения участия в матче РПЛ

19 февраля 2021, 20:02
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 3Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский заявил, что клуб ожидает от «Тамбова» подтверждения участия в матче 20-го тура РПЛ, который состоится 26 февраля.

Информации от них не поступало. Неделя до игры, они обязаны прислать письмо. Завтра, надеюсь, все прояснится, обратимся и в клуб, и в лигу, чтобы нам разъяснили. У нас сейчас все в подвешенном состоянии. Команда в Турции на сборах, запланирован самолет сразу в Саранск. Команда готовится к предстоящему туру как обычно. Сейчас им надо заявить игроков и, как я понимаю, заключать новые контракты или договариваться об аренде.

Сегодня стало известно, что «Тамбов» продолжит выступление в чемпионате и Кубке России.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 февраля в 20:49
Самолёт рейсом Турция-Саранск ;)
LOpp
LOpp
19 февраля в 20:37
Каждый год в РПЛ гибнет какой-нибудь клуб. Печально все это.
STVA 1
STVA 1
19 февраля в 20:10
Все запутано!
Gahi
Gahi
19 февраля в 20:07
Хотелось чтобы Тамбов сыграл все свои матчи. Удачи
Leha-ha50
Leha-ha50
19 февраля в 20:06
Будем надеяться, что игра состоится.
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