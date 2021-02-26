Худяков: «Прогресс в игре „Тамбова“ есть. Будем прибавлять»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подвёл итоги матча 20-го тура РПЛ против «Ротора» (1:3).

Хорошо провели первый тайм. И играли качественно, и повели в счёте абсолютно по делу. Приятно, что гол забил воспитанник тамбовского футбола Артем Архипов. Второй тайм у нас не получился. Потеряли концентрацию, пропустили ответный мяч, хотя важно было крайне внимательно сыграть именно первые минуты после перерыва. Тем не менее прогресс в нашей игре есть. Все знают нашу ситуацию, как мы собирали команду. Не сомневаюсь, что от игры к игре будем прибавлять.