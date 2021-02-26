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Худяков: «Прогресс в игре „Тамбова“ есть. Будем прибавлять»

26 февраля 2021, 21:28
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 3Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подвёл итоги матча 20-го тура РПЛ против «Ротора» (1:3).

Хорошо провели первый тайм. И играли качественно, и повели в счёте абсолютно по делу. Приятно, что гол забил воспитанник тамбовского футбола Артем Архипов. Второй тайм у нас не получился. Потеряли концентрацию, пропустили ответный мяч, хотя важно было крайне внимательно сыграть именно первые минуты после перерыва. Тем не менее прогресс в нашей игре есть. Все знают нашу ситуацию, как мы собирали команду. Не сомневаюсь, что от игры к игре будем прибавлять.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
26 февраля в 23:30
Куда им прибавлять, а главное ЗАЧЕМ? Закончат сезон и разбегутся по новым норкам...
Иван Тасминский
Иван Тасминский
26 февраля в 22:22
ну да прогресс, почти с разгромным счётом уступить прямому конкуренту. Прогресс ёпт.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
26 февраля в 22:13
Кому нужно это убожество? Денег нет, своего стадиона нет, болельщиков нет и игры нет. Страшно представить что будет, когда соперники будут солиднее Ротора.
mihaluch
mihaluch
26 февраля в 22:12
Собрались в пожарном порядке и что вы хотели.
Leha-ha50
Leha-ha50
26 февраля в 21:41
Первый тайм Тамбов провел вполне неплохо, но это было скорее на эмоциях, поскольку на второй тайм силенок и тех же эмоций не хватило. Это впрочем и неудивительно , команда собралась в пожарном порядке, игроки пока еще не сыгрались и не вкатились в ритм , у кого то просто физики не хватило. Но , я думаю, что Тамбов с каждым матчем будет прибавлять и настроение кой кому еще испортит. Сегодня же победа Ротора вполне заслуженна.
Всем здоровья.
STVA 1
STVA 1
26 февраля в 21:38
Пока прибавит, чемп закончится
Gahi
Gahi
26 февраля в 21:30
Есть от чего отталкиваться. Удачи
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