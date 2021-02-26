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Промес: «Рад вернуться домой! Спасибо за тёплый приём!»

26 февраля 2021, 21:05

Нападающий Квинси Промес в своём инстаграме прокомментировал возвращение в «Спартак».

Рад вернуться домой! Спасибо за тёплый приём!

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Все комментарии
Suriand
Suriand ответ shlomo (раскрыть)
27 февраля в 03:18
Привет) почему стыдно? Ведь не все болельщики Спартака сидят на соккере,тем более в пятничный вечер,сам только пришел,спасибо за напоминание.
1-я конная
1-я конная
26 февраля в 23:27
Интересно - он про какой дом? )))


Амстердам — мой дом, тут я ощущаю себя максимально комфортно. Мне не нужно время, чтобы адаптироваться, мои родители, семья, друзья рядом. Чувствую себя прекрасно и готов показать всей Голландии все, что умею


Где упал - там и дом ))))
ЮЗИК
ЮЗИК
26 февраля в 22:37
Вот переклинило одно и тоже
termis
termis
26 февраля в 22:36, ред.
С возвращением, Братуха. Оправдай доверие.
makkie
makkie
26 февраля в 21:44
А мы рады, что Промес вернулся домой.
Хоть и легионер, а не зря его Антохой кличут - почти как член семьи Спартака )))
Сп62
Сп62 ответ shlomo (раскрыть)
26 февраля в 21:41
Так сколько воды утекло с тех пор, можно и подзабыть.
drug01
drug01
26 февраля в 21:23
Теперь надо доказать игрой
ermak6848
ermak6848
26 февраля в 21:21
осталось посмотреть как будет играть
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
26 февраля в 21:17, ред.
Лицемерный ты тип, Промес! Сбежал в Рашку, лишь бы подальше от проблем с законом дома и теперь еще говоришь о том, что ты дома и в душе русский. Не хочу цитировать Данилу Багрова, но все поняли кто ты
shlomo
shlomo
26 февраля в 21:17, ред.
Эхххх СПАРТАЧИ!!!!! ...сегодня нужно обсуждать не какого то афро-..... черного Квинси, а.... я не фанат Спартака, но такое пропустить мимо нельзя .....26.02.1902 г. родился Николай Старостин СОЗДАТЕЛЬ Спартака.......

Стыдно должно быть красно белым.......
112910415
112910415
26 февраля в 21:09
а мы - то как рады !
Q-J-G
Q-J-G
26 февраля в 21:07
Теплее не бывает))
За горячий приём!
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