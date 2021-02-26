Промес: «Рад вернуться домой! Спасибо за тёплый приём!»

Нападающий Квинси Промес в своём инстаграме прокомментировал возвращение в «Спартак».
Рад вернуться домой! Спасибо за тёплый приём!
Нападающий Квинси Промес в своём инстаграме прокомментировал возвращение в «Спартак».
Рад вернуться домой! Спасибо за тёплый приём!
Амстердам — мой дом, тут я ощущаю себя максимально комфортно. Мне не нужно время, чтобы адаптироваться, мои родители, семья, друзья рядом. Чувствую себя прекрасно и готов показать всей Голландии все, что умею
Где упал - там и дом ))))
Амстердам — мой дом, тут я ощущаю себя максимально комфортно. Мне не нужно время, чтобы адаптироваться, мои родители, семья, друзья рядом. Чувствую себя прекрасно и готов показать всей Голландии все, что умею
Где упал - там и дом ))))
Хоть и легионер, а не зря его Антохой кличут - почти как член семьи Спартака )))
Хоть и легионер, а не зря его Антохой кличут - почти как член семьи Спартака )))
Стыдно должно быть красно белым.......
Стыдно должно быть красно белым.......
За горячий приём!
За горячий приём!