Деменко: «„Краснодар“ неплохо выглядел в обоих матчах с „Динамо“ Загреб»

Бывший полузащитник «Краснодара» поделился впечатлениями от игры быков в двухматчевом противостоянии с загребским «Динамо» (2:3, 0:1) в 1/16 финала Лиги Европы.

Российский клуб неплохо выглядел в обоих матчах с хорватами, но мало кто ожидал, что «Динамо» — настолько хорошая и быстрая команда. У «быков» были шансы, они надеялись на игру в Загребе, но всё-таки поражение в первом матче прибавило проблем. Если бы сыграли дома хотя бы 2-2, то и «Краснодар» выглядел бы по-другому.

Обидно, что не прошли дальше, но в этих двух матчах «быки» ничего не смогли противопоставить сопернику. Загребская команда оказалась сильнее, выше уровнем. Хорваты вполне способны далеко пройти в нынешней Лиге Европы.