Деменко: «„Краснодар“ неплохо выглядел в обоих матчах с „Динамо“ Загреб»

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился впечатлениями от игры быков в двухматчевом противостоянии с загребским «Динамо» (2:3, 0:1) в 1/16 финала Лиги Европы.
Российский клуб неплохо выглядел в обоих матчах с хорватами, но мало кто ожидал, что «Динамо» — настолько хорошая и быстрая команда. У «быков» были шансы, они надеялись на игру в Загребе, но всё-таки поражение в первом матче прибавило проблем. Если бы сыграли дома хотя бы 2-2, то и «Краснодар» выглядел бы по-другому.
Обидно, что не прошли дальше, но в этих двух матчах «быки» ничего не смогли противопоставить сопернику. Загребская команда оказалась сильнее, выше уровнем. Хорваты вполне способны далеко пройти в нынешней Лиге Европы.
По итогам жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» сыграет против «Тоттенхэма».
"...мало кто ожидал, что Динамо — настолько хорошая и быстрая команда..."
Это потому что "сегодня в завтрашний день не все могут смотреть..." ©
"...мало кто ожидал, что Динамо — настолько хорошая и быстрая команда..."
Это потому что "сегодня в завтрашний день не все могут смотреть..." ©
"ничего не смогли противопоставить"
странноватая рецензия )
"ничего не смогли противопоставить"
странноватая рецензия )