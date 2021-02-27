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Деменко: «„Краснодар“ неплохо выглядел в обоих матчах с „Динамо“ Загреб»

27 февраля 2021, 02:15
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился впечатлениями от игры быков в двухматчевом противостоянии с загребским «Динамо» (2:3, 0:1) в 1/16 финала Лиги Европы.

Российский клуб неплохо выглядел в обоих матчах с хорватами, но мало кто ожидал, что «Динамо» — настолько хорошая и быстрая команда. У «быков» были шансы, они надеялись на игру в Загребе, но всё-таки поражение в первом матче прибавило проблем. Если бы сыграли дома хотя бы 2-2, то и «Краснодар» выглядел бы по-другому.

Обидно, что не прошли дальше, но в этих двух матчах «быки» ничего не смогли противопоставить сопернику. Загребская команда оказалась сильнее, выше уровнем. Хорваты вполне способны далеко пройти в нынешней Лиге Европы.

По итогам жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» сыграет против «Тоттенхэма».

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
27 февраля в 12:53
    galem72
    galem72
    27 февраля в 11:15
    Именно поэтому оба матча и проиграл, что выглядел "неплохо". ))


    "...мало кто ожидал, что Динамо — настолько хорошая и быстрая команда..."

    Это потому что "сегодня в завтрашний день не все могут смотреть..." ©
    cska1948
    cska1948
    27 февраля в 09:16
    В футболе за "неплохо выглядел" очки не начисляют!
    112910415
    112910415
    27 февраля в 07:34
    "неплохо выглядел"
    "ничего не смогли противопоставить"
    странноватая рецензия )
    ОПС
    ОПС
    27 февраля в 05:32
    Что бы кто не говорил, а результат на табло.
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    27 февраля в 04:47
    неправда
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    27 февраля в 03:20
    Хватит нести бред
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    27 февраля в 02:33
    Слабенько сыграли. А второй матч просто плохо.
    mihaluch
    mihaluch
    27 февраля в 02:24
    Краснодар выглядел неважно.
    КЭТиК
    КЭТиК
    27 февраля в 02:22
    Странно, большинству показалось что выглядели очень плохо.
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