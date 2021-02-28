Черданцев: «Мозес оказался заложником ситуации в „Спартаке“»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» .

Мое самое первое впечатление по Мозесу — что это ничего не гарантирующий трансфер. Футболист до этого сидел в запасе, а я вообще настороженно отношусь к приобретению в команду, которая хочет выигрывать, запасных, пусть и именитых.

Если человек долгое время сидит в запасе (а Мозес с чемпионского сезона «Челси» толком нигде не играл в основе), это должно вызывать определенные вопросы. А если игрок мирится с ролью запасного из сезона в сезон, значит здесь что-то не так.

То, что показывает Мозес в РПЛ , объясняет, почему он не был основным в предыдущих клубах. Это игрок, безусловно, талантливый, с прекрасной техникой, хорошо обращающийся с мячом, но с очень низким объемом работы для своей позиции.

Здесь еще проблема в том, что у «Спартака» нет выстроенной игры. Любому, даже очень квалифицированному футболисту, сложно играть в такой команде.

Мозес в какой-то степени оказался заложником ситуации. По меркам чемпионата России он — игрок высокого класса, но то, как его использует Тедеско, скорее показывает слабые стороны Мозеса, чем сильные.