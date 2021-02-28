Конте: «„Интер“ отставал от „Ювентуса“ на 15 очков до моего прихода»

Главный тренер «Интера» поделился мыслями после победы в матче 24-го тура Серии А с «Дженоа» (3:0).

Мы противостояли команде, которая находится в отличной форме, они за последнее время набрали лишь на очко меньше, чем мы. У нас был правильный подход, мы мало что позволили «Дженоа», только несколько навесов. Забили три мяча, Перин оформил несколько прекрасных сэйвов, поэтому мы счастливы.

Вся работа окупается, она уже началась в прошлом году, но команда развивает веру в свои возможности, понимание игры как с мячом, так и без него. Мы знаем, когда быть агрессивными, когда придержать мяч.

В прошлые годы отставание от «Ювентуса» составляло добрых 15 очков, так что если считать объективно, насколько «Интер» отставал от лидеров до моего прихода, то станет ясно, что мы сделали большой шаг вперед.

Мы просто продолжили развитие. Осталось 14 матчей, мы должны продолжать в том же духе. Наша цель – победа.