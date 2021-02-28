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Конте: «„Интер“ отставал от „Ювентуса“ на 15 очков до моего прихода»

28 февраля 2021, 20:21
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)3 : 0Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)ДженоаМатч завершен

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился мыслями после победы в матче 24-го тура Серии А с «Дженоа» (3:0).

Мы противостояли команде, которая находится в отличной форме, они за последнее время набрали лишь на очко меньше, чем мы. У нас был правильный подход, мы мало что позволили «Дженоа», только несколько навесов. Забили три мяча, Перин оформил несколько прекрасных сэйвов, поэтому мы счастливы.

Вся работа окупается, она уже началась в прошлом году, но команда развивает веру в свои возможности, понимание игры как с мячом, так и без него. Мы знаем, когда быть агрессивными, когда придержать мяч.

В прошлые годы отставание от «Ювентуса» составляло добрых 15 очков, так что если считать объективно, насколько «Интер» отставал от лидеров до моего прихода, то станет ясно, что мы сделали большой шаг вперед.

Мы просто продолжили развитие. Осталось 14 матчей, мы должны продолжать в том же духе. Наша цель – победа.

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Ozabot
Ozabot
01 марта в 00:49
Конте просто поддерживает свой контракт на зарплату в 12 миллионов в год. А так сейчас «Интер» даже по стоимости игроков стоит выше всех в Серии А. Плюс слитый ЛЧ и так далее.
Zak11
Zak11 ответ juvenale (раскрыть)
28 февраля в 21:31
если бы да кабы...
juvenale
juvenale
28 февраля в 21:26
ну если учесть,что Юве набрал уже на 11 очков меньше чем в прошлом сезоне....я думаю с Аллегри контекс бы и дальше пыль глотал...у интера кстати на одно меньше,чем в прошлом
sv_1969
sv_1969
28 февраля в 20:45
Сам не похвалишь никто не похвалит)))
Рукалицо
Рукалицо
28 февраля в 20:32
Самомнение у Антошки конечно зашкаливает. Кто, если не я. Можно смело китайцев на бабло крутить. А они не дадут и опять невроз)
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