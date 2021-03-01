Главный тренер «Ренна» Стефан подал в отставку

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01 марта 2021, 15:24

Официальный сайт «Ренна» сообщает, что клуб принял отставку главного тренера .

40-летний специалист решил покинуть команду по собственному желанию. «Ренн» занимает 9-е место в чемпионате Франции. Последний раз «красно-чёрные» побеждали 17 января (2:1 против «Бреста»). После этого момента команда выдала серию из семи матчей без побед (5 поражений и 2 ничьи).

Стефан работал в системе «Ренна» 9 лет. С 2012 по 2015 год он возглавлял молодёжную команду «красно-чёрных», с 2015 по 2018 год руководил дублем, а в 2018 году стал наставником основной команды.