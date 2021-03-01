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Главный тренер «Ренна» Стефан подал в отставку

01 марта 2021, 15:24

Официальный сайт «Ренна» сообщает, что клуб принял отставку главного тренера Жульена Стефана.

40-летний специалист решил покинуть команду по собственному желанию. «Ренн» занимает 9-е место в чемпионате Франции. Последний раз «красно-чёрные» побеждали 17 января (2:1 против «Бреста»). После этого момента команда выдала серию из семи матчей без побед (5 поражений и 2 ничьи).

Стефан работал в системе «Ренна» 9 лет. С 2012 по 2015 год он возглавлял молодёжную команду «красно-чёрных», с 2015 по 2018 год руководил дублем, а в 2018 году стал наставником основной команды.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
01 марта в 16:04
Наверное тренеру нужно сменить команду.....может в другом месте все пойдет хорошо...
STVA 1
STVA 1
01 марта в 15:40, ред.
Ренн буксует и может быть его отставка даст толчок к восхождению . Ведь состав у Ренна неплох. Много молодых и талантливых игроков. Хотя с другой стороны, может и проблема в молодости, ведь молодым свойственна неровная игра. Могут выдать отрезок из хороших игр, а потом провалиться.
ДАША Д
ДАША Д
01 марта в 15:38
После прекрасного прошлого сезона этот сезон не задался.
Сварожич
Сварожич
01 марта в 15:31
Ну 9 место это еще не провал, но что то менять надо
Октябрь 1917
Октябрь 1917
01 марта в 15:28
Замену быстро найдут
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