Немецкие СМИ сообщают, что «Шальке» уволил тренера и спортивного директора

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28 февраля 2021, 12:23

Немецкие СМИ утверждают, что руководство «Шальке» приняло решение отправить в отставку главного тренера и спортивного директора Йохена Шнайдера.

Также были уволены менеджер и тренер по физподготовке.

Исполняющим обязанности главного тренера первое время будет Петер Кнебель.