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Немецкие СМИ сообщают, что «Шальке» уволил тренера и спортивного директора

28 февраля 2021, 12:23

Немецкие СМИ утверждают, что руководство «Шальке» приняло решение отправить в отставку главного тренера Кристиана Гросса и спортивного директора Йохена Шнайдера.

Также были уволены менеджер и тренер по физподготовке.

Исполняющим обязанности главного тренера первое время будет Петер Кнебель.

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dzvinka
dzvinka
28 февраля в 15:23
ну вполне ожидаемо, полностью провалили сезон
mihaluch
mihaluch
28 февраля в 13:34
Всех уволенных ждём в Спартаке.
DEIVID_1
DEIVID_1
28 февраля в 13:02
Забирайте Тедеско.
1bear
1bear
28 февраля в 12:58
...боюсь,поздно "пить боржоми..."раньше нужно было "чистить"...
...а теперь Бундеслига 2 ждёт,такими темпами (когда "Газпрём" откажется башлять)
можно ещё ниже пасть...
Mangur
Mangur
28 февраля в 12:45
Какая печалька. В Спартак Гросса?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 февраля в 12:37
Давно надо было,результатов нет!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 февраля в 12:23
Всё таки родили...
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