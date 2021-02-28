Немецкие СМИ сообщают, что «Шальке» уволил тренера и спортивного директора

Немецкие СМИ утверждают, что руководство «Шальке» приняло решение отправить в отставку главного тренера Кристиана Гросса и спортивного директора Йохена Шнайдера.
Также были уволены менеджер и тренер по физподготовке.
Исполняющим обязанности главного тренера первое время будет Петер Кнебель.
...а теперь Бундеслига 2 ждёт,такими темпами (когда "Газпрём" откажется башлять)
можно ещё ниже пасть...
...а теперь Бундеслига 2 ждёт,такими темпами (когда "Газпрём" откажется башлять)
можно ещё ниже пасть...