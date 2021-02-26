ГлавнаяНовости

Гинер избран вице-президентом РФС

26 февраля 2021, 15:10

Сегодня состоялся исполком РФС, на котором был принят ряд организационных решений.

Утверждён состав руководителей постоянных и временных комитетов и комиссий РФС. Утверждены составы юрисдикционных органов, органов лицензирования и сертификации. Анатолию Турчаку присвоено звание почётного члена РФС за особые заслуги перед отечественным футболом.

Никита Симонян избран первым вице-президентом РФС. Игорь Каменской, Сергей Прядкин, Евгений Гинер, Елена Илюхина и Денис Соловьёв избраны вице-президентами РФС.

Все новости
Официально«Ренн» возглавил экс-тренер «Лиона» Женезио
04 марта Комментарии3
ОфициальноСтойкович — новый наставник сборной Сербии
04 марта Комментарии6
ОфициальноХудяков в следующем сезоне будет работать в «Кубани»
03 марта Комментарии10
ОфициальноВ «Арминии» сменился главный тренер
03 марта Комментарии3
ОфициальноГраммозис возглавил «Шальке»
02 марта Комментарии4
Официально«Кротоне» объявил имя нового главного тренера
02 марта Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Beekeeper
Beekeeper ответ berda2003 (раскрыть)
27 февраля в 00:49
    Lu4nik
    Lu4nik ответ cska vperiod (комментарий удален) (раскрыть)
    26 февраля в 23:10
    да он и так "все купил", куда еще потрошить-то?
    berda2003
    berda2003
    26 февраля в 18:52
    почему начиная с правительства всех считают по членам, а скотину считают по головам?
    ржу, не могу: "почётный член рфс!"
    oFANATo
    oFANATo
    26 февраля в 18:37
    Опаньки и питерскую Илюхину подтянули в вице президенты РФС. А кто бы сомневался им питерского Дюкова мало.
    морозз
    морозз
    26 февраля в 18:14
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
      26 февраля в 17:55
      Этого они не хотят замечать и то , что вице президентов пять человек тоже и то , что все руководители клубов входят в исполком тоже не замечают.
      stanichnik
      stanichnik ответ makkie (раскрыть)
      26 февраля в 16:48
      Мы уже сегодня с Грецией сравнялись. От нас в Европе уже никто не играет, а от греков Олимпиакос продолжает борьбу за Кубки.
      makkie
      makkie ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
      26 февраля в 16:34
      Полностью согласен, но к этому мы придём дай Бог лет через ...дцать, когда сравняемся по уровню футбола с Черногорией и Грецией.
      shlomo
      shlomo ответ stanichnik (раскрыть)
      26 февраля в 16:33
      Добра и Вам!....когда в Российском футболе дела идут плохо, то в дело вступает клоунада (что даже в цирк ходить не надо.)....:))))....к сожалению, меня уже ничем не удивить...просто очень обидно, что это все негативным образом сказывается на клубах, игроках, болельщиках....а они этого не заслуживают.... мы стали очень часто обсуждать не саму игру, как игру ....а непонятные закулисные игры, которые к футболу (самой игре) имеют косвенное отношение.....
      stanichnik
      stanichnik ответ shlomo (раскрыть)
      26 февраля в 16:25
      Доброго Здоровья, shlomo!
      А прикинь, если Костин в состав директоров Динамо пропихнёт Наилю, а та в последствии будет избрана тоже в вице-президенты РФСа, вот хохма будет.)))
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      26 февраля в 16:25
      Харьковский наше все! Дюков протащил "лучшего менеджера российского футбола". "Рыбак, рыбака видит из далека". Ну никак без него росфутболу! Видимо голова у него особенная. В мозгах наверно столько схем, что ни в сказке сказать, ни пером не описать. Архитектор ваш.
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце ответ makkie (раскрыть)
      26 февраля в 16:22
      Симонян рулит больше, надо вам с него в первую очередь спросить.
      stanichnik
      stanichnik
      26 февраля в 16:15
      Никиту Павловича Симоняна могли бы и освободить от почётной должности "Свадебного генерала отечественного футбола". Логичнее было бы от "народной команды" избрать в вице-премьеры Зарему, чтобы Елене Анатольевне не так одиноко было в РФСе среди мужиков.
      mihaluch
      mihaluch
      26 февраля в 16:08
      Ему только звания генерала не хватает.
      shlomo
      shlomo
      26 февраля в 16:07, ред.
      Ну по поводу Жени Гинера, я еще как то спокойно (промолчу), а вот....про Леночку... это покажется странным, но двумя самыми популярными российскими футбольными клубами страны управляют женщины.....про Зарему известно немало (без нее владелец Спартака не принимает сейчас ни одного решения в клубе)......а вот председатель совета директоров Зенита Елена Илюхина пока находилась в тени.....и она так лихо отвоевывает футбольные посты и должности, что очень скоро может стать даже "Императрицей питерского футбола"....и уже избрана вице-президентом РФС....что дальше????
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал ответ makkie (раскрыть)
      26 февраля в 15:54
      Ничего не может поменяться, пока не поменяется сама политическая система в России. Пока из футбола не уйдут госденьги, в лице ли вагоностроительных заводов - спонсоров РЖД, губернаторов, пилящих бюджеты или иных.

      Футбольная система должна быть частной и еще дополнительно и защищенной от влияния власти, чтобы быть эффективной.
      Василий 50
      Василий 50
      26 февраля в 15:52
      А футбол не меняется
      makkie
      makkie
      26 февраля в 15:46
      Сколько Гинер уже рулит в нашем футболе - лет 15 наверное...
      А ничего не меняется. Как были проблемы, так они и остаются. Как судили плохо - так ничего не поменялось. Как тащили в РФС и РПЛ аппаратных чиновников - так и тащат до сих пор.
      Гинера, к слову, клубы не выбирали. Его тоже протащили чиновники. А сейчас вице-президентом РФС делают.

      Стагнация продолжается!
      КЭТиК
      КЭТиК
      26 февраля в 15:41
      А сомнений и не было.
      beefs
      beefs
      26 февраля в 15:30
      ну все теперь заживем...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      26 февраля в 15:12
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100