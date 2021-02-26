Гинер избран вице-президентом РФС

Сегодня состоялся исполком РФС, на котором был принят ряд организационных решений.
Утверждён состав руководителей постоянных и временных комитетов и комиссий РФС. Утверждены составы юрисдикционных органов, органов лицензирования и сертификации. Анатолию Турчаку присвоено звание почётного члена РФС за особые заслуги перед отечественным футболом.
Никита Симонян избран первым вице-президентом РФС. Игорь Каменской, Сергей Прядкин, Евгений Гинер, Елена Илюхина и Денис Соловьёв избраны вице-президентами РФС.