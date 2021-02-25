Анри покинул должность наставника «Монреаля» по семейным обстоятельствам

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25 февраля 2021, 19:31

«Монреаль Импакт» на своём официальном сайте сообщает, что вынужден покинуть должность главного тренера клуба по семейным обстоятельствам.

С тяжелым сердцем я принял это решение. Лично для меня прошедший год был чрезвычайно трудным. Из-за глобальной пандемии я не мог видеть своих детей. К сожалению, из-за действующих ограничений и того факта, что нам придется снова переехать в Соединенные Штаты на несколько месяцев, ситуация не изменится. Разлука слишком болезненна для меня и моих детей. Поэтому я принял решение вернуться в Лондон и покинуть «Монреаль Импакт». Я хотел бы поблагодарить болельщиков, игроков и весь персонал клуба, которые оказали мне тёплый приём. Я также хотел бы поблагодарить руководство команды за предоставленную мне возможность. У нас был великолепный год вместе, и выход в плей-офф МЛС был опытом, который я никогда не забуду. Спасибо вам. Желаю успехов в будущем.

Тьерри Анри был назначен главным тренером «Монреаля» 14 ноября 2019 года. В 2020 году он вывел команду в плей-офф МЛС впервые с 2016 года. Под его руководством команда также вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов КОНКАКАФ .

Напомним, что Анри был одним из кандидатов на должность нового наставника «Борнмута», однако в итоге клуб возглавил Джонатан Вудгейт.