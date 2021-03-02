Роналду покинет «Ювентус» в июне

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02 марта 2021, 16:43

По данным источника, нападающий «Ювентуса» покинет итальянский клуб в июне.

Сообщается, что руководство туринского клуба в данный момент рассматривает такую возможность. «Юве» непросто обеспечивать Роналду, выплачивая ежегодно ему 60 млн евро в качестве зарплаты, особенно с учетом тяжелого финансового положения футбольной индустрии на фоне пандемии коронавируса.

Руководство «Ювентуса» довольно результативностью Роналду, однако продажа, скорее всего, состоится.