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Роналду покинет «Ювентус» в июне

02 марта 2021, 16:43

По данным источника, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду покинет итальянский клуб в июне.

Сообщается, что руководство туринского клуба в данный момент рассматривает такую возможность. «Юве» непросто обеспечивать Роналду, выплачивая ежегодно ему 60 млн евро в качестве зарплаты, особенно с учетом тяжелого финансового положения футбольной индустрии на фоне пандемии коронавируса.

Руководство «Ювентуса» довольно результативностью Роналду, однако продажа, скорее всего, состоится.

Ранее ходили разговоры, что Криро может перебраться в МЛС.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
03 марта в 07:08
Ну что же, чем не мотивация, чтобы выиграть ЛЧ с Ювентусом? Тем более он уже это делал в составе Манчестер Юнайтед и Реал Мадрид) Это Вам не Месси, который боится уезжать из Барселоны!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
03 марта в 00:56
МЮ в состоянии купить тем более мысли такие были и есть.
Альфамен
Альфамен ответ ilyafrom (раскрыть)
02 марта в 22:44
    Ironigor
    Ironigor
    02 марта в 22:40
    Охотников на уток стало меньше, Росприродохрана нынче раздаёт разрешение на отлов и отстрел уток - бесплатно !!! Друзья будьте бдительны, утки летят высоко !!!
    goalaktika
    goalaktika
    02 марта в 21:59
    В ПСЖ! С Месси ! Неймар мячи будет подавать!
    djaich
    djaich ответ DEIVID_1 (раскрыть)
    02 марта в 21:35
      Константин Белых
      Константин Белых
      02 марта в 20:55
      В Спартаке бы не хуже Мозеса на фланге выглядел бы.
      DEIVID_1
      DEIVID_1 ответ djaich (раскрыть)
      02 марта в 20:18
      Не мне этот вопрос задавай, а Роналду.

      Здесь его фанат писал, что он от соцсетей получает больше чем от Юве за год. Плюс куча других источников доходов.
      Umedjon Rahmatov
      Umedjon Rahmatov
      02 марта в 20:06
      Ждём в Манчестер Юнайтед
      1bear
      1bear
      02 марта в 19:50
      из Юве нужно "попросить"на выход тренера и перестраивать команду...
      ...Роналду место только в МЛС к Бэкхему
      djaich
      djaich ответ DEIVID_1 (раскрыть)
      02 марта в 19:37, ред.
      А слабо отказаться от годового дохода в несколько десятков миллионов евро?
      112910415
      112910415
      02 марта в 18:31
      одному клубу на заметку :
      Роналду ведь круче Малкома !
      DEIVID_1
      DEIVID_1 ответ shur (раскрыть)
      02 марта в 18:30
      У Юве и так игра сбита только на отдай пас Рону. Командная игра в последнем сезоне Аллегри пропала, именно с приходом португальца. Совпадение? Не думаю.
      DEIVID_1
      DEIVID_1 ответ shur (раскрыть)
      02 марта в 18:29
      Тоже самое можно и про Месси говорить. Был бы тот же Суарес с Неймаром у него в партнёрах сколько бы он голевых пасов на них оформил. Дембели и Гризманн пачками его пасы губят. А если ещё и Иньесту с Хави на пике карьеры, то сколько бы он сам положил с помощью этих 2 испанцев и ранее озвученных латиноамериканцев.
      DEIVID_1
      DEIVID_1
      02 марта в 18:25
      А что, слабо в родной Спортинг перейти? И помочь им в ЛЧ в следующем сезоне.
      juvenale
      juvenale
      02 марта в 18:21, ред.
      отлично бы было,можно было бы зп разгрузить и купить трех топов + команда начнет независить от одного игрока
      Rosomahа
      Rosomahа
      02 марта в 18:16
        ilyafrom
        ilyafrom ответ shur (раскрыть)
        02 марта в 18:13
        Начинается песня. Роналду молодец, партнеры плохие. Что в Реале, что в Ювентусе одна и та же песня
        Cympak-05
        Cympak-05 ответ Альфамен (раскрыть)
        02 марта в 18:11, ред.
        Раньше ковида не было. А сейчас можно что то заработать. А не бесплатно потерять
        shur
        shur ответ ilyafrom (раскрыть)
        02 марта в 18:10
        ...вот именно что отходит....и ходит, и ходит, и ходит! Если бы у Рона партнеры
        прилежно отдавали пас на ход или на голову, ой сколько бы он ещё напихал!!!!
        ....но это Юве!!!
        ilyafrom
        ilyafrom ответ Альфамен (раскрыть)
        02 марта в 18:05
        Я написал, что он не уйдет. Читай внимательно. А насчет физики, я бы поспорил. Роналду все время около штрафной окалачивается, в защите не играет. Месси отходит в глубину, чтобы атаки начинать, он больше работает
        shur
        shur
        02 марта в 18:04
        ...цены в связи с пандемией падают не только на брюлики и золото, но и на
        живой товар, коим являются и спортсмены, надо понимать эту ситуёвину, а
        в Штаты означает потерять своего зрителя навсегда, Я сомневаюсь в плане
        такого решения, ведь Рон привык к славе, вниманию в Европе!!!
        Альфамен
        Альфамен ответ Cympak-05 (раскрыть)
        02 марта в 18:02
        Руководству Юве надо было раньше думать.
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        02 марта в 18:02
        Может и правда в млс уйдёт?!
        Cympak-05
        Cympak-05 ответ Альфамен (раскрыть)
        02 марта в 18:00
        Ему не зачем. Вопрос в финансах Юве
        Cympak-05
        Cympak-05
        02 марта в 17:58, ред.
        Дорога только в ПСЖ
        Альфамен
        Альфамен ответ ilyafrom (раскрыть)
        02 марта в 17:57
        Рон посерьёзнее Месси в плане физики выглядит,хоть и заметно старше.Так почему,он должен уходить из Европы???
        Альфамен
        Альфамен ответ RamonCSKA (раскрыть)
        02 марта в 17:55
        Зачем ему это???Он спокойно останется в Юве до истечения действующего контракт и,или закончит или поедет в Америку.
        mangox33
        mangox33
        02 марта в 17:54
        Cбитый эгоистичный летчик уже никому не нужен
        Zimmer
        Zimmer ответ RamonCSKA (раскрыть)
        02 марта в 17:43
        Это было бы правильное решение.
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