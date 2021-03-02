Роналду покинет «Ювентус» в июне

По данным источника, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду покинет итальянский клуб в июне.
Сообщается, что руководство туринского клуба в данный момент рассматривает такую возможность. «Юве» непросто обеспечивать Роналду, выплачивая ежегодно ему 60 млн евро в качестве зарплаты, особенно с учетом тяжелого финансового положения футбольной индустрии на фоне пандемии коронавируса.
Руководство «Ювентуса» довольно результативностью Роналду, однако продажа, скорее всего, состоится.
Ранее ходили разговоры, что Криро может перебраться в МЛС.