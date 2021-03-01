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Черчесов посетил матч «Ахмат» — «Динамо»

01 марта 2021, 14:28
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов присутствовал на матче 20-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Динамо» (1:2). Об этом сообщает официальный твиттер клуба из Грозного.

Матч «Ахмат» — «Динамо» посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Перед началом игры наставник национальной сборной вручил президенту клуба Магомеду Даудову футболку главной команды страны с номером «41». Столько лет исполнилось на днях президенту нашего клуба.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
01 марта в 15:30
Хорошая у него работа
Вoлхв
Вoлхв
01 марта в 15:23
Ну все правильно....сабантуй нельзя пропускать
КЭТиК
КЭТиК
01 марта в 14:38
Просто слетал на экскурсию в Грозный.
sv_1969
sv_1969
01 марта в 14:36
Приехал шашлыка пожрать на халяву)))
beefs
beefs
01 марта в 14:33
правильно, нужно пополнять ряды сборной...
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