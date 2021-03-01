Черчесов посетил матч «Ахмат» — «Динамо»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов присутствовал на матче 20-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Динамо» (1:2). Об этом сообщает официальный твиттер клуба из Грозного.
Матч «Ахмат» — «Динамо» посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Перед началом игры наставник национальной сборной вручил президенту клуба Магомеду Даудову футболку главной команды страны с номером «41». Столько лет исполнилось на днях президенту нашего клуба.
Матч «Ахмат» — «Динамо» посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Перед началом игры наставник национальной сборной вручил президенту клуба Магомеду Даудову футболку главной команды страны с номером 41. Столько лет исполнилось на днях президенту нашего клуба. pic.twitter.com/zQ9zf5fhmU— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) March 1, 2021