Черчесов посетил матч «Ахмат» — «Динамо»

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01 марта 2021, 14:28

Главный тренер сборной России присутствовал на матче 20-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Динамо» (1:2). Об этом сообщает официальный твиттер клуба из Грозного.

Матч «Ахмат» — «Динамо» посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Перед началом игры наставник национальной сборной вручил президенту клуба Магомеду Даудову футболку главной команды страны с номером «41». Столько лет исполнилось на днях президенту нашего клуба.